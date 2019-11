Hillerse

Am Samstag zwischen 7.30 Uhr und 20.15 Uhr nutzten bislang unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses im Hillerser Sandweg aus und machten Beute, wie die Gifhorner Polizei meldet. Als die Hauseigentümer am Abend zurückkehrten, stellten sie den Einbruchsdiebstahl fest.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich hierdurch Zutritt zum Haus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Goldschmuck und eine Perlenkette. Der Wert des Diebesguts wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Im Anschluss der Tat verschwanden die Täter unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen in Hillerse gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Gifhorn per Telefon (0 53 71) 98 00 zu melden.

