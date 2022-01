Hillerse: Eigentümer des Netto-Markts stellt Zeitplan für Neubau auf

Hillerse

Aus alt mach neu: Nach dieser Devise wird Hillerse einen neuen Netto-Markt am bisherigen Standort bekommen. Und auch ein Zeitplan steht mittlerweile im Raum: Am Schier-Rähmen-Weg soll noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden, wie die Projektentwicklungsgesellschaft Slate European Essential Real Estate als Eigentümerin mitteilt.

Seit Februar 2021 sei sie in Abstimmung mit dem aktuellen und nun auch zukünftigen Betreiber des Marktes, dem Netto Marken-Discount, heißt es in einer Pressemitteilung der Projektentwicklungsgesellschaft. Diese Zeit seither sei genutzt worden, um ein Konzept zur langfristigen und nachhaltigen Nutzung des Standortes zu erstellen und gemeinschaftlich mit Netto Marken-Discount nun auch umzusetzen.

Die Eröffnung wird für das erste Halbjahr 2023 angekündigt

Die neue Gesellschaft starte umgehend mit der Erwirkung der erforderlichen Baugenehmigung zur Sicherung des geplanten Baubeginnes noch im Jahr 2022, heißt es in der Pressemitteilung. Darin wird die Eröffnung des neuen Marktes für das erste Halbjahr 2023 angekündigt. Es soll ein „zukunftsweisender Neubau“ werden, verspricht der Projektentwickler und kündigt Ressourcen schonende Prozesse an, der Bau wie auch der Betrieb des Marktes stünden im Zeichen sozialer Verantwortung. „Wir freuen uns darauf, damit langfristig weiter produktiver Bestandteil der Gemeinde Hillerse zu sein.“

Im Februar vorigen Jahres hatte der damalige Bürgermeister Detlef Tanke bereits mitgeteilt, dass der örtliche Netto-Markt abgerissen und ein neuer Markt am alten Standort entstehen solle. Bis dahin hatte es ein längeres Hin und Her gegeben, ob südlich der Hauptstraße eventuell ein neuer Netto-Markt entstehen könnte – mit einem neuen Eigentümer. Nachdem die Gemeinde dem Eigentümer des Marktes am jetzigen Standort eine zeitliche Frist für eine verbindliche Aussage gesetzt hatte, ob am bisherigen Standort neu gebaut und auf einen neuen Standort südlich der Hauptstraße verzichtet werden solle, war das Signal gekommen, an alter Stelle neu zu bauen.

