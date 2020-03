Hillerse: Doch ein neuer Einkaufsmarkt am Schierkenweg?

Hillerse

Die Gemeinde Hillerse schafft die Voraussetzungen, um auch langfristig eine Nahversorgung der Bürger mit Einkaufsmarkt im Ort zu sichern. Hatte man zunächst noch aufgrund offener Fragen eine Planfläche dafür aus dem Bereich Schierkenweg herausgelassen, so gab der Bauausschuss nun mehrheitlich grünes Licht dafür, doch die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Regionalverband lässt keine zwei Märkte zu

Mit drei Ja-Stimmen gegen eine Nein-Stimme sprachen sich die Politiker dafür aus. „Für die Gemeinde ist es wichtig, weiterzukommen und die Fläche zu überplanen, um die Grundversorgung langfristig zu sichern", sagte Daniel Buhr, stellvertretender Gemeindedirektor. Das betreffende Areal sei seinerzeit zunächst noch aus dem Planverfahren herausgenommen worden, da es noch offene Fragen gegeben hatte hinsichtlich des alten und des neuen Marktes. Der Regionalverband Braunschweig lässt jedenfalls nicht zwei Einkaufsmärkte zu in einem Ort von der Größe Hillerses.

Gemeinde will vorankommen

Es seien zwar immer noch nicht alle Punkte geklärt, doch wolle man als Gemeinde mit dem Aufstellungsbeschluss für die Fläche jetzt dann doch vorankommen, so Buhr. Man habe eine entsprechende Verantwortung gegenüber den Bürgern, auch wenn die Investoren sich noch nicht geeinigt hätten. Nächster Schritt nach dem Ratsbeschluss dazu werde dann das Einleiten der frühzeitigen Beteiligung sein im Verfahren. Man müsse gucken, wie sich die Angelegenheit dann weiter entwickele.

Neue Gewerbegebiete in de Prüfung

Vorantreiben will die SPD-Fraktion im Rat auch die Frage neuer Gewerbeflächen. In der ganzen Samtgemeinde Meinersen finden derzeit in den Gemeinden entsprechende Prüfungen statt, um neue Flächen auszuweisen. Auch Hillerse hat aktuell keine freien Gewerbeflächen mehr. Ziel des SPD-Antrags ist es, auf der Nordseite im Bereich Hirtenwiese bis zum Dannigsgraben neue Gewerbefläche zu schaffen. Zunächst ging es dabei um einen Auftrag an die Verwaltung, erste Prüfungsschritte für mögliche neue Flächen einzuleiten und auch Gespräche zu führen. „Die Vorarbeiten werden damit angeschoben, um die Details geht es dann später in weiteren Beratungen", erläuterte Buhr.

