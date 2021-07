Hillerse

Einen Diebstahl mit hohem Schaden hat einMann aus Hillerse bei der Polizei angezeigt. Unbekannte hätten sich Zugang zu seinem Grundstück imAhornweg verschafft und dort eine Gartenhütte aufgebrochen. Aus dieser sei dieWassersportausrüstung und Werkzeug des Mannes entwendet worden. Der Wert desDiebesguts, darunter befinden sich auch zwei Außenborder für Boote, soll sichauf mehr als 6000 Euro belaufen.

Aufgrund der Menge und des Volumens der entwendeten Gegenstände dürfte für denTransport ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein, so die Ermittler. Der Tatzeitraum liegtzwischen Dienstag- und Mittwochmittag.Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache wenden sich bitte an die PolizeiMeinersen unter Tel. (0 53 72) 97 850.

Von OTS