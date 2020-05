Weichen für Umsiedlung des Netto-Markts sind gestellt

Hillerse

Was aus dem bisherigen Einkaufsmarkt in Hillerse wird, ist weiter ungewiss. Um Netto die Chance zu eröffnen, im Ort ansässig zu bleiben, hat der Gemeinderat am Donnerstagabend den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Schierkenweg-Nordost gefasst. Zudem ging es um die Erweiterung des Gewerbegebietes Hirtenwiese.

Zuletzt habe sich der neue Eigentümer des Gebäudes, in dem der Nettomarkt derzeit beheimatet ist, am 4. März zur Sache geäußert – in Form einer Bauvoranfrage, ob die Verkaufsfläche auf 1000 Quadratmeter erweiterbar ist und ob die vorhandenen 799 Quadratmeter weiter nutzbar sind, berichtete Gemeindedirektor Ralf Heuer. Das 13-seitige Schreiben des Eigentümers allerdings habe „noch nicht einmal eine Planskizze enthalten, was eigentlich üblich ist bei Bauvoranfragen“, sagte Heuer. Statt dessen habe der Eigentümer sehr ausführlich die Rechtslage dargestellt. Man habe die Bauvoranfrage durch den Landkreis vorerst zurückstellen lassen.

Endlich Nägel mit Köpfen machen

Um aber zumindest die Option für eine Umsiedlung des Marktes von der Nord- auf die Südseite der Landesstraße zu bewahren, sollte man die dafür bisher vom B-Plan Schierkenweg-Nordost ausgeklammerte Fläche wieder aufnehmen, empfahl Heuer. Dafür plädierte auch Philipp Raulfs ( SPD). Man müsse endlich „Nägel mit Köpfen machen“, sagte er. Das ganze Verfahren ziehe sich „schon ewig“ hin, dabei gehe es doch darum, die Nahversorgung im Ort sicherzustellen. Die CDU-Fraktion trug den Aufstellungsbeschluss mit, würde allerdings einen Verbleib des Nettomarktes am bisherigen Standort aus Gründen der Nachhaltigkeit vorziehen.

Das Gewerbegebiet Hirtenwiese an der Dalldorfer Straße sei inzwischen voll belegt, sagte Bürgermeister Detlef Tanke. Gewerbeflächen sollte man aber „eigentlich immer vorhalten“, auch wenn sie vielleicht nicht umgehend zu veräußern seien. Die SPD stellte daher den Antrag, die Erweiterung nach Norden zu planen. Raulfs erläuterte dazu, dass man damit „sicherlich keine riesigen Unternehmen anlockt“, aber wenigstens die lokale Nachfrage bedienen könne. „Gewerbesteuern sind eine der wenigen Einnahmequellen für Gemeinden. Und wir wollen doch nicht, dass Hillerser Firmen nach Leiferde abwandern“, sagte Raulfs. Die CDU-Fraktion stimmte zu, wies aber darauf hin, dass eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellt werden sollte.

Förderantrag für den Kunstrasen

Gemeindedirektor Heuer berichtete aus der Verwaltungsarbeit. So habe man beim niedersächsischen Innenministerium einen Förderantrag für den Bau eines Kunstrasenplatzes in Hillerse gestellt. Das Haushaltsjahr 2019 habe die Gemeinde besser abgeschlossen als erwartet. Im Ergebnishaushalt war man zunächst von einem Minus von 175 000 Euro ausgegangen, im Finanzhaushalt von einem Defizit von 113 000 Euro. Tatsächlich erreichte man in beiden ein Plus von jeweils 90 000 Euro. Zu verdanken sei das im Ergebnishaushalt vor allem 167 000 Euro Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie einem Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet. Und für den Radwegbau nach Volkse gebe es nur noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Ausgleichsflächen, ansonsten sei man startklar.

