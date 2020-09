Hillerse

Über eine Spende in Höhe von jeweils 400 Euro freuen sich die Fördervereine der Ovakara-Grundschule Hillerse, der Kita St. Viti und der DRK-Kita. Überreicht wurde diese vom DRK-Ortsverein. „Wir wollten etwas für die Kinder tun“, sagte Vorsitzende Heidi Neuendorf.

Die Näherinnen des DRK haben mehr als 300 Masken genäht

Die Corona-Krise hat auch den DRK-Ortsverein getroffen, die Vereinsveranstaltungen mussten abgesagt werden. „Wir wollten trotzdem etwas tun“, sagte Neuendorf bei der Spendenübergabe vor Schule. Also organisierte das DRK eine Einkaufshilfe – und fing an, Gesichtsmasken zu nähen. Weit über 300 Stück haben die neun fleißigen Näherinnen des DRK in den vergangenen Monaten hergestellt. Gegen eine freiwillige Spende wurden diese verkauft. „Es hat ständig bei mir geklingelt, weil jemand eine Maske haben wollte“, erinnerte sich die DRK-Vorsitzende.

Den Erlös wollte der Ortsverein nicht für sich behalten. „Sonst machen wir viel für Senioren. Jetzt sind mal die Kinder dran“, sagte Heidi Neuendorf. Und da kam die Idee auf, das Geld an die Fördervereine von Grundschule, DRK-Kita und Kita St. Viti zu spenden. Denn eigentlich sollten dort in diesem Jahr Erste-Hilfe-Kurse stattfinden – doch auch die mussten wegen Corona entfallen.

Die drei Fördervereine wissen schon, wofür sie das Geld ausgeben

Die Kita St. Viti hat für ihre 400 Euro schon eingekauft: Die rund 90 Kinder in Krippe und Kindergarten freuen sich über neues Spielzeug. Die DRK-Kita will für das Geld neue Musikinstrumente anschaffen. Einmal in der Woche findet dort in Kooperation mit der Kreismusikschule ein entsprechendes Angebot für die 75 Kinder statt. Die 94 Schüler zählende Grundschule schließlich will das Geld in das Projekt Klasse 2000 investieren – ein Gesundheits- und Präventionsprojekt, für das noch weitere Sponsoren gesucht werden.

Von Christian Albroscheit