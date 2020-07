Meinersen

Premiere im Garten von Dirk Bösenberg in Meinersen. Sieben hochbegabte junge Musiker von der Musikhochschule Hannover gaben dort ein hochklassiges Picknick-Konzert vor geladenen Gästen. Der Grund für die beschränkte Besucherzahl: wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Abstandsregelungen waren nur Personen aus maximal 50 Haushalten erlaubt. Kleine Gästeschar, große Begeisterung – das hochkarätige Klassikkonzert mit Werken von Händel, Boccherini, Puccini, Offenbach bis hin zum Musical ließ keinerlei Wünsche offen.

„Schüler versuchen krampfhaft ihren Abiball zu finanzieren“

„Es ist ein schöner Tag....“, wiederholte Dirk Bösenberg von der gleichnamigen Stiftung im Rahmen seiner Begrüßungsrede mehrfach. Er bezog den schönen Tag auf die brillanten jungen Musiker, auf das Wetter, das zum Abend hin trocken und sonnig war und auf die Schüler des Sibylla-Merian-Gymnasiums. „Sie versuchen krampfhaft ihren Abiball zu finanzieren mit dem Erlös eines Picknick-Korb-Verkaufs.“ Und dieses Angebot sah richtig lecker aus. Da gab es Picknick-Körbe auf Bestellung als Bayrische Brotzeit, genauso konnte im Vorfeld die Gourmet- oder eine Vegetarische Brotzeit bestellt werden. Und Wein, Bier und alkoholfreie Getränke wurden auch ausgeschenkt.

Anzeige

Weiterhin berichtete Bösenberg den Gästen, dass „es uns gelungen ist, sieben hochbegabte Musiker zu einem sommerlichen Klassikkonzert nach Meinersen zu locken“. Die jungen Musiker gewannen dem Stiftungs-Chef zufolge vor Corona bereits große internationale Wettbewerbe. Sie sangen an „Opernhäusern und bei Festspielen wesentliche Partien und traten in großen Konzertsälen wie der Elbphilharmonie auf. „Dann kam Corona, hat alles eingefroren und ihre wirtschaftliche Existenz vernichtet“, so Bösenberg. Das sei Anlass für die Stiftung gewesen, im Rahmen einer Kooperation mit der Musikhochschule Hannover „diese Probleme etwas zu lindern“, sagte er mit Verweis auf finanzielle Unterstützung der hochbegabten Musiker.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Sie bekommen von der Bösenberg-Stiftung ein Honorar“, teilte er mit. „Und als Dank bekommen wir ein großartiges Konzert nach Meinersen“, freute sich Bösenberg. Gleichsam berichtete er, dass die Musiker bereit seien, in dieser für sie finanziell so schwierigen Zeit auch für Privat-Konzerte zur Verfügung zu stehen. Sie hätten signalisiert, die „finanziellen Möglichkeiten ihrer Gastgeber auf keinen Fall zu überreizen“.

Wegen Corona: Zwei Meter Abstand halten Bei dem Picknick-Konzert im Garten von Dirk Bösenberg traten sieben junge Künstler von der Musik-Hochschule Hannover auf. Dabei stimmten an die beiden Sängerinnen Dorota Szepanska (Sopran) und Weronika Rabek (Alt), sowie Fedor Grigoriev (Cello), Vladimir Kozin (Cello), Tymofil Die (Querflöte), Pavlo Pakshyn (Gitarre) und Cristian Zimmer (Elektroklavier). Das Programm an dem Abend beinhaltete unter anderem als Opener das Lied „Ich lade gern mir Gäste ein“ . Es folgten 14 Stücke gesungen oder gespielt auf Cello, Querflöte, Gitarre oder Elektroklavier. Wegen der Corona-Bestimmungen war der Abend als Picknick-Konzert im Garten von Dirk Bösenberg angelegt. Es galten dabei Abstandsregelungen von zwei Metern.

Bösenberg hatte bereits im Vorfeld berichtet, dass er mit dem Konzert gleichsam seine Idee realisiert habe, „Hochkultur in der Provinz zu begrüßen“. Nach dem Vorbild des Künstlerhaus-Konzeptes, Maler und andere begabte Künstler nach Meinersen zu holen, „machen wir das hier auch mit jungen Musikern.“ Auch Andreas Schuster, Chef des Künstlerhaus-Vereins, war mit im Veranstaltungs-Boot des Abends. „Wir freuen uns, dass wir solche Nachbarn haben“, sagte er mit Blick auf das Bösenberg-Grundstück, gelegen direkt neben dem Künstlerhaus. Schuster fand die Idee, „hier draußen so etwas zu veranstalten, ist total super“.

Von Hilke Kottlick