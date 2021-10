„Heiße Kartoffeln“ enden in Meinersen mit der Frage: „Wer ist eigentlich wir?“

Meinersen

Die „Heiße Kartoffeln“-Reihe des Gifhorner Kulturvereins ist vorbei. Am Donnerstagabend fand die letzte der sieben Veranstaltungen statt – im Meinerser Kulturzentrum. Dort stellte Frederic Hormuth die Frage, wer „Wir“ eigentlich sind.

„Was ist eigentlich das Wir?“ Das Wörtchen „wir“ werde beispielsweise von seiner Frau gerne verwendet, wenn es um die Müllentsorgung ginge, erklärte Hormuth dem Publikum. Vor kurzem morgens um sechs Uhr im Bett fragte sie, als das Herannahen des Müllwagens schon zu hören war: „Wollten wir nicht die Biotonne rausstellen?“ Aus Erfahrung wusste Hormuth, dass in diesem Fall mit „wir“ ausschließlich er gemeint war, und so begab er sich im Schlafanzug mit Rosenkohl-Muster auf die Mission, die Tonne noch vor dem Eintreffen der Müllabfuhr vor das Grundstück zu stellen. Mit „Wir warten auf den Weihnachtsmann“ meine man eigentlich „Die Kinder warten auf den Weihnachtsmann, die Erwachsenen dagegen warten auf Onkel Karl-Heinz“.

Wer ist der Erfinder von „Wir schaffen das“?

Politiker dagegen, so Hormuth, benützten das Wort „wir“ meist als Platzhalter, als Joker, um von eigenen Fehlern abzulenken. „Es ist eine schwierige Sache, wer sich angesprochen fühlt mit „wir“. Auf jeden Fall klingt bei Misserfolgen wir besser als ich“, sinnierte der Kabarettist. Von der aktuellen Politik und insbesondere dem vergangenen Wahlkampf etwas verdrossen, überlegte Hormuth, wie es denn weitergehen könne mit unserem Land: „Dass Bündnis 90/Die Grünen sich letzten Endes für Annalena Baerbock und gegen Robert Habeck entschieden haben, war im Grunde eine Entscheidung für die Frauenquote und gegen die Klimapolitik“, so Hormuth spitzzüngig. „Sollte es tatsächlich zu einer Ampelkoalition kommen, kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sagen: Es geht nur dann voran, wenn die Ampel auf grün springt.“ Das berühmte Zitat „Wir schaffen das“ von Angela Merkel im Rahmen der großen Flüchtlingskrise sei geklaut von Barrack Obamas „Yes we can“, der wiederum es von Bob, dem Baumeister, gestohlen hätte.

„Mehr als die Frage, wer wir sind, beschäftigt mich allerdings die Frage, wer wir geworden sein werden, wenn die Corona-Krise irgendwann beendet ist“, so Hormuth. „Vielleicht wird das deutsche Händeschütteln abgelöst durch eine angedeutete japanische Verbeugung? Es gibt auch Menschen, die immer schon gern 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen einhielten. In den vergangenen eineinhalb Jahren waren genau diese Menschen vorbildlich.“ Die ganze Leichtigkeit des Lebens sei verschwunden, meinte der Kabarettist, man erwarte ständig schlechte Nachrichten und traue sich in einem geschlossenen Raum nicht mehr zu lachen. „Wenn all das überstanden ist, sollten vielleicht wir ein gezieltes Abhärtungs-Training machen, um unsere Unschuld zurück zu bekommen. Türklinken ablecken beispielsweise oder sich mit den Nachbarn einen Eimer Sangria mit nur einem Strohhalm teilen.“

Der Comedian rundete sein zynisch-kabarettistisches Programm durch einige selbst komponierte Songs ab, begleitet mit seinem Piano. Dabei ging es beispielsweise um „Andere Menschen, die sich deinen Planeten mit dir teilen, dir in der Sonne stehen und dir deine Luft weg-atmen.“ Provokant auf den Punkt gebracht war auch der Song „Es ist nicht schlimm“, eine Hommage an diejenigen, die ein bisschen anders sind oder andere Ansichten haben als die Masse. Schlimm sei es nur dann, wenn sie selber ihre Fehler und Defizite nicht bemerken.

Veranstalter ziehen eine positive Bilanz der Kabarettreihe

Dr. Elga Eberhardt vom Gifhorner Kulturverein ist zufrieden mit dem Verlauf der sieben Veranstaltungen innerhalb von zwei Wochen an mehreren Orten im Landkreis: „Wir hatten ein buntes Programm mit ganz tollen Künstlern“, sagte Eberhardt, „und alle waren ganz glücklich, dass sie endlich mal wieder auftreten durften.“ Die Zuschauer seien eher etwas zögerlicher und vorsichtiger als im vergangenen Jahr gewesen: „Wir haben vorab viele Anrufe bekommen mit der Frage, ob unsere Veranstaltungen denn auch sicher wären.“ Da akribisch auf die Sicherheit und die Einhaltung der Corona-Regeln geachtet wurde, konnten die Interessenten beruhigt werden. Schließlich waren fast alle der sieben Veranstaltungen unter Einhalt der Abstandsregeln dann doch restlos ausverkauft. Die obligatorischen leckeren Kartoffel-Gerichte konnten den Zuschauern allerdings ausschließlich an den Veranstaltungsorten angeboten werden, die auch gleichzeitig eine Gaststätte sind, da nur sie die sehr strengen derzeitigen Hygienebedingungen erfüllen.

Von Maren Kiesbye