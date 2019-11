Hahnenhorn

Traditionelle Eimerfestspiele der Feuerwehren aus der Gemeinde Müden: Kürzlich fanden in Hahnenhorn am Turm wieder die Wettkämpfe nach alter Art statt. Sechs Gruppen aus den vier Feuerwehren traten dabei an, den Sieg sicherte sich dieses Mal die ausrichtende Wehr aus Hahnenhorn.

Wettkämpfe nach alten Regeln

D...