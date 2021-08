Hahnenhorn

Das, was Hans-Albert Stock da am Vormittag des vorigen Donnerstags entdecken musste, war entsetzlich. Der Kadaver eines seiner Kälber lag zerfetzt im Graben, die Eingeweide waren über mehrere Meter verteilt. Der Hahnenhorner vermutet, dass Wölfe am Werk waren, denn: „Hier laufen in der Nacht keine Hunde herum.“ Der Wolfsberater schließt nicht aus, dass Stocks Vermutung stimmt.

Erst am Abend vorher hatte Hans-Albert Stock drei etwa drei Monate alte Kälber gekauft, abgeholt und im Stall am Haus untergestellt. „Die neuen Kälber fürchten sich anfangs meist in der ungewohnten Umgebung und bölken laut“, weiß der Landwirt aus jahrzehntelanger Erfahrung.

Auf der Weide traf das Kalb dann auf die Wölfe

Eines der jungen Tiere habe sich dann in seiner Furcht offenbar zwischen den Stangen des Stalles durchgedrückt und sei in Richtung Weide geflüchtet, rund 600 Meter vom Wohnhaus entfernt.

Während das Kalb herumirrte, muss es auf Wölfe getroffen sein, vermutet der Landwirt. Er hatte das Tier am Morgen vermisst. „Ich habe überall gesucht, bin dabei sogar in Richtung Ummern gewesen“, sagt er. Letztlich entdeckte er – „rein zufällig“, wie er sagt – den zerrissenen Kadaver des Kalbs in einem Graben neben der Weide. Die Überreste der Eingeweide waren über eine weite Strecke verteilt.

Besitzer ruft sofort den Wolfsberater

Um keine möglichen Spuren zu zerstören, ließ der Landwirt alles unberührt und wartete auf den Wolfsberater, der den Ort noch genau in Augenschein nehmen wollte. Der 71-jährige Stock geht fest davon aus, dass das Kalb von Wölfen gerissen wurde.

Mittlerweile war Wolfsberater Joachim Remitz vor Ort. Eine endgültige Klärung des Falles stehe jedoch noch aus. Er habe Fotos und DNA-Probe nach Hannover zur zuständigen Stelle des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) geschickt. „Direkt vor Ort kann ich noch keine endgültige Aussage treffen.“ Aber eine erste Vermutung äußerte er auf AZ-Anfrage.

Möglicherweise waren es sogar zwei Wölfe

Die Spurenlage ließe für ihn eigentlich nur den Schluss zu, dass hier „wahrscheinlich sogar zwei Wölfe“ das Kalb getötet haben. Das ausgebrochene Tier sei „ziemlich leichte Beute“ gewesen. Woher die Wölfe stammen? „Vermutlich sind es welche aus dem Rudel bei Ringelah, Hahnenhorn gehört zum Streifgebiet. Dass sich da ein fremder Wolf hintraut, ist eher unwahrscheinlich.“

Remitz betont, dass das eine erste Vermutung von ihm ist. In einigen Wochen könne die Analyse der DNA-Probe Klarheit bringen. Dass nun eine Welle der Empörung losgehen kann, ahnt Remitz schon. „Ich kann das auch verstehen, solch ein Fall ist tragisch.“

Von Hilke Kottlick