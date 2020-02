Die Feuerwehr löscht, rettet und lebt die Dorfgemeinschaft

Hahnenhorn

Die Freiwillige Feuerwehr Hahnenhorn rückte im vorigen Jahr zu acht Einsätzen aus. Das berichtete Ortsbrandmeister Heiko Thiele in der Jahreshauptversammlung. Die Wehr war bei vier Hilfeleistungen und vier Brandeinsätzen gefordert, Insgesamt wurden dabei 54,5 Einsatzstunden geleistet. Dazu kamen noch 2015 Stunden für Ausbildung, Dienstabende, Wettkämpfe und sonstige Veranstaltungen.

Der Ortswehr gehörten Ende 2019 insgesamt 97 Mitglieder an. Der Mitgliederbestand teilt sich in Einsatzabteilung, Altersabteilung und in fördernde Mitglieder auf.

Besondere Herausforderung

In seinem Jahresbericht ging der Ortsbrandmeister auch auf die anderen Veranstaltungen ein, die die Feuerwehr organisiert hat: Preisdoppelkopf, das Bosseln für das ganze Dorf und das traditionelle Erntefest. Als besondere Veranstaltung fand erstmalig im Mai der Leistungsvergleich der Feuerwehren der Samtgemeinde Meinersen in Hahnenhorn statt. Bei bestem sommerlichen Wetter war es eine gelungene Veranstaltung und es gab von allen Seiten viel Lob für die erstmalige Durchführung.

Im Anschluss an die Berichte nahm der stellvertretende Samtgemeindebrandmeister André Gröbe die Ehrungen für langjährige Mitglieder vor. Für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielten die Kameraden Dieter Weimann und Hinrich Wiechers das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für langjährige Mitgliedschaft. Bereits im Vorfeld hatte die Mitgliederversammlung des Fördervereins der Feuerwehr Hahnenhorn stattgefunden, bei der der gesamte Vorstand mit Heiko Thiele als Vorsitzenden in seinem Amt bestätigt wurde.

Von der Redaktion