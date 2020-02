Gymnasiasten setzen auf Verbraucherbildung

Meinersen

Sie kämpfen gegen den Plastikmüll. Dafür gründeten sie das Projekt „Sibylla goes green“. Ziel der mittlerweile 80-köpfigen Projektgruppe am Sibylla-Merian-Gymnasium ist es dabei, nicht nur auf das Plastikmüllproblem aufmerksam zu machen, sondern auch Lösungsansätze aufzuzeigen. Bisheriges Ergebnis: Ausstellung zum Thema Plastikmüll, Plastik-Orchester, Plastikfreies Elternfrühstück, Mülltrennungs-System in der Schule. Dieser Kampf gegen den Müll und dazu die Förderung der Verbraucherbildung wurden jetzt honoriert – die Schule wurde von Verbraucherschutzministerin Christiane Lambrecht in Berlin mit dem Titel „ Verbraucherschule Silber“ ausgezeichnet. Martin Vollrath, stellvertretender Schulleiter, nahm die Auszeichnung vor Ort entgegen.

Was hinter der Auszeichnung steckt

Was ist eine Verbraucherschule? Die Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin erläutert dazu Hintergründe. So gehört es dazu, sich gesund zu ernähren, klug mit Geld umzugehen, sicher in der virtuellen Welt zu surfen. Immer mehr Schulen greifen solche Themen der Verbraucherbildung auf. Dafür können sie ausgezeichnet werden mit der Verbraucherschule Bronze für ein Handlungsfeld mit Schwerpunkt Ressourcen/Umweltschutz. Mit der Verbraucherschule Silber werden Schulen – wie aktuell das Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen – ausgezeichnet, bei denen Verbraucherbildung aktiv in vier Handlungsfeldern umgesetzt wird. Verbraucherschule Gold erhält letztlich die Schule, die alle vier Handlungsfelder umsetzt und dies zudem in allen Jahrgängen im Schulcurriculum verankert.

Beschäftigung mit Klimawandel

Dazu hatte Martin Vollrath der Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin vorab unter anderem mitgeteilt: „Hitzewellen, Hochwasser, schneelose Winter – am Sibylla-Merian-Gymnasium sind das Anlässe, um sich intensiv mit Klimawandel und Klimaschutz zu beschäftigen“. Vollrath erläuterte das Projekt „Sibylla groes green“, er nannte zudem Maßnahmen, die umgesetzt wurden, um die Verbraucherbildung der Schüler zu fördern.

Die Schüler drängen auf Wandel

Stark gemacht für die Auszeichnung zur Verbraucherschule hatte sich im Vorfeld auch Schülerin Lara Steckhan aus dem achten Jahrgang und Mitstreiterin im Projekt „Sibylla goes green“. Sie schrieb dazu: „Nachhaltigkeit sollte in der heutigen Zeit jedem Menschen am Herzen liegen. Denn unsere Zukunft liegt in den Händen aller.“ Und die Schülerin schrieb weiter: „Deshalb haben wir uns an unserer Schule auf den Weg gemacht.“ So machen die Schüler laut Lara Steckhan auf die Dringlichkeit des Umdenkens und Handelns aufmerksam mit Aktionen wie der Wanderausstellung zum Thema Plastik und dessen Vermeidung und der Anti-Plastik-Show. Abschließend teilt sie mit: „Unser Motto ’Plastikfrei – wir sind dabei’ geleitet uns mittlerweile wie selbstverständlich durch den Alltag.“

Urkunde und Türschild

All diese Bemühungen wurden jetzt honoriert und ausgezeichnet mit dem Titel „ Verbraucherschule Silber“. Martin Vollrath berichtet aus Berlin: „Nach der Begrüßung durch Klaus Müller, Vorstand Verbraucherzentrale-Bundesverband, haben ausgewählte Schulen ihre Projekte vorgestellt.“ Anschließend stand Vollrath zufolge eine Smartphone Rallye auf dem Programm. Es folgte die Festrede durch die Bundesministerin für Verbraucherschutz, Christine Lambrecht. Im Anschluss wurde laut Vizechef des Meinerser Gymnasiums den Vertretern der Schulen ihre Auszeichnung verliehen, in Form einer Urkunde und eines Türschilds.

Von Hilke Kottlick