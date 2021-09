Gut 80 Hunde beenden im Waldbad Meinersen die Saison

Meinersen

Einmal mehr war das Waldbad Meinersen jüngst auf den Hund gekommen – wenn man so will. Denn nach den Erfolgen in der Vergangenheit setzte das Team um Schwimmmeister Thomas Pratzer zum Saisonende wieder auf den beliebten Hundebadetag als Abschluss. Viele Hundehalter in der Region wissen es bereits: Dann gehören die Becken ganz und gar den Vierbeinern, Frauchen und Herrchen sind nur als Schwimmbegleiter mit von der Partie.

Nach dem Saisonabschluss steht im Waldbad ohnehin eine große Grundreinigung auf dem Programm. Somit ist es kein Problem, wenn einmal die Hunde nach Herzenslust in den Schwimmbecken ihre Runden drehen. Die besondere Aktion kam auch in diesem Jahr wieder bestens an. Mit gut 80 Hunden und 170 Erwachsenen verzeichnete das Waldbad Besuche auf dem Vorjahresniveau beim Hundebadetag. Thomas Pratzer freute sich darüber: „Der Hundebadetag wird wieder genauso gut angenommen wie im Vorjahr. Er wird auch künftig bei uns zum Saisonende im Programm bleiben, hat seinen festen Platz im Kalender.“

In der nächsten Saison gibt es ein Bodentrampolin im Bad

Für das Waldbadteam stünden danach dann die normalen Pflegearbeiten auf der Agenda. Alles werde gereinigt, das Wasser vor dem Winter etwas abgelassen. Außerdem stehe bereits zur Vorbereitung auf die nächste Saison der Bau eines Bodentrampolins an. Das neue Gerät sei eingeplant, die große Sanierung des Waldbades hingegen auf das kommende Jahr verschoben worden, berichtete Pratzer.

Zum Hundebadetag hatte er dieses Mal auch das Team vom Tierexpress Jansen vor Ort: Es bot unter anderem als kostenlose Aktion das Schneiden der Krallen von Hunden an – auch ein Angebot, das gut ankam. Ebenso wie der Hundebadetag insgesamt: Vera und Tino Grillet aus Rethen zum Beispiel waren mit ihrem Mischlingshund Maya zum ersten Mal im Waldbad dabei. Sie waren begeistert. „Einfach nur super. Wir kommen garantiert wieder. Schade, dass der Hundebadetag nur einmal im Jahr ist“, sagten sie.

Gerne ein ganzes Wochenende für die Hunde reservieren

Ein umzäuntes Gelände mache das Baden einfach stressfrei. Und auch die Gemeinschaft der Tiere untereinander bei der Aktion sei klasse, sonst seien die Hunde in der Regel ja alleine, wenn sie mal im Wasser spielten. Die beiden jedenfalls könnten sich gut auch ein ganzes Wochenende zum Saisonabschluss für die Hunde im Waldbad vorstellen.

Von Chris Niebuhr