Gummiband über dem Schnabel: Jungstorch kann nicht mehr atmen

Leiferde

Am frühen Mittwochabend wurde ein Jungstorch mit einem Gummiband über dem Schnabel ins Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde eingeliefert. Durch die aufmerksame Beobachtung des Storchennest-Besitzers in Westerholz, der aufgrund der merkwürdigen Verhaltensweise des Jungstorches den zuständigen Storchenbetreuer Hans-Jürgen Behrmann verständigte, konnte der junge Storch mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Nest gerettet werden. Behrmann erkannte gleich, dass ein Gummiband über dem Oberschnabel festsaß und sich schon eine Rille im Schnabel gebildet hatte. Er brachte das verletzte Tier ins Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde, wo das Gummiband anschließend entfernt wurde.

Sehr geschwächt

„Der Jungstorch machte einen sehr geschwächten Eindruck, konnte den Kopf kaum heben, war mager, hatte Atemgeräusche und seine Luftröhre war nicht frei. Da er ein Gummiband um den Schnabel hatte, war auch zu befürchten, dass er weitere davon verschluckt hatte“, berichtet Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums.

In der Nacht bestätigte sich dieser Verdacht. Der junge Storch warf ein riesiges Gewölle von 136 Gramm, zehn mal fünf Zentimeter lang, mit zahlreichen Gummibändern. Zur weiteren Abklärung wurde das Tier am Donnerstag in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover gebracht.

Gummibänder sehen aus wie Würmer

„Hat ein Weißstorch eine größere Anzahl dieser Bänder geschluckt, ballen sich diese als unverdauliche Masse in der Speiseröhre oder im Magen zusammen und können zum Tode führen. Solche Fälle treten seit einigen Jahren immer wieder auf“, so Rogoschik. So hilfreich Gummibänder für den Menschen sind, so negativ können sie sich in der freien Natur auswirken. (Weiß-) Störche nehmen zahlreiche Insekten und Würmer auf, um diese an ihre Jungtiere zu verfüttern. Von der Form her sind Gummibänder für diese Vögel Würmer, wobei der Geschmack keine Rolle spielt.

„Wir fragen uns immer wieder, wo haufenweise Gummibänder herumliegen, die von Störchen aufgenommen werden können“, sagt Rogoschik. Wer Hinweise dazu hat, kann sich per E-Mail unter Nabuartenschutzzentru@t-online.de an das Artenschutzzentrum wenden.

Von Michelle Paschilke