Läuft alles nach Plan, können die Grundschüler ihre neue Räume noch in diesem Jahr beziehen. Die Grundschule in Leiferde erhält einen Anbau für die Ganztagsbetreuung. Die Baugenehmigung liegt laut Daniela Sparwasser, Chefin im Liegenschafts- und Gebäudemanagement der Samtgemeinde Meinersen, jetzt vor.

Erste Grundschule mit Ganztagsbetreuung

Laut Stephanie Fahlbusch-Graber, Bürgermeisterin in Leiferde, war die örtliche Grundschule im Jahr 2011 die erste Schule in der Samtgemeinde, die eine Ganztagsbetreuung angeboten hat. „Die Schüler wurden in ihren Räumen betreut“, sagt sie. Da sich dabei auch einiges auf dem Flur abspielte, gab es laut der Bürgermeisterin jedoch Einwände vom Brandschutz. Die Fluchtwege dürfen nicht versperrt sein.

Es folgten Überlegungen von Politik und Verwaltung. „Wir haben sogar daran gedacht, mit dem Ganztagsangebot ins Dachgeschoss zu gehen“, sagt Fahlbusch-Graber. Dieser Plan wurde jedoch verworfen. Laut neuem Vorschlag wird jetzt angebaut. 180 Quadratmeter sind laut Sparwasser vorgesehen für einen „Multifunktionsraum und einen Nass-Kreativ-Raum“. Was die Planer mit „Multifunktions- und Nass-Kreativ-Raum“ meinen, übersetzt Daniela Sparwasser: Gemeint sind damit ein „Gruppen- und ein Werkraum“. Die Kosten sind mit 770 000 Euro veranschlagt.

Jetzt liegt die Baugenehmigung vor: Die Ausschreibungen für Arbeiten an der Grundschule in Leiferde können auf den Weg gebrachten werden. Quelle: Hilke Kottlick

„Die ersten Ausschreibungen sind für die fünfte Kalenderwoche vorgesehen“, teilt Sparwasser weiterhin mit. Sie zählt dabei auf: „Rohbauarbeiten, Erdungs- und Blitzschutzanlage, Dachdeckerarbeiten, Fenster- und Innentüren, Metallbauelemente, Putz- und Estricharbeiten, Trockenbau, Wärmeversorgungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Elektroarbeiten.“ Im Zuge des Anbaus soll außerdem die Heizung auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden.

Förderquote liegt bei 75 Prozent

Ende Januar war ein Zuwendungsantrag zur „Förderung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ gestellt worden. Die Förderquote beträgt laut der Chefin des Liegenschafts- und Gebäudemanagements 75 Prozent. Ein Bewilligungsbescheid liegt laut Sparwasser zurzeit noch nicht vor. Fließen Fördermittel, muss der Anbau Ende diesen Jahres beendet sein. Das entspricht laut Sparwasser den Bauplänen. So rechnen die Planer mit dem Bauende im November. Und auch wenn keine Förderung fließen sollte – „es wird gebaut“, steht laut Fahlbusch-Graber fest.

