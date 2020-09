Leiferde

Euphorische Stimmung im Dorfgemeinschaftshaus Leiferde. Bürgermeister und Fraktionsspitzen aus Leiferde und Müden berieten gemeinsam mit Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka über ein Großprojekt, das beide Gemeinden vielleicht gemeinsam stemmen können – den Bau eines Radwegs zwischen Leiferde und Ettenbüttel. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 2,4 Millionen Euro. Gute Nachricht dazu: Es wäre eine Förderung von bis zu 50 Prozent möglich. Das hatte laut Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka der Verwaltungsmitarbeiter Jonas Tietge recherchiert. Tietge ist bei der Samtgemeinde Meinersen extra dafür angestellt worden, um Fördertöpfe für die verschiedensten Projekte zu eruieren.

Lang gehegter Wunsch beider Gemeinden

Wegen dieser erfreulichen Mitteilung von Tietge trafen sich jetzt die Leiferder und Müdener Gemeindevertreter mit Montzka, um über eine mögliche Realisierung des 4,2 Kilometer langen Radweges vom Bahnhof Leiferde über die B 188 hinweg bis nach Ettenbüttel zu diskutieren. Montzka zufolge ist dieser Radweg ein „lang gehegter Wunsch beider Gemeinden“ und jetzt vielleicht in Folge der Förderung realisierbar. Laut Bauamtschef Tobias Kluge ist nun zu klären, ob sich die Gemeinden diesen finanziellen Kraftakt leisten können. „Um im Vorfeld einen detaillierten Überblick über den tatsächlichen finanziellen Aufwand zu erhalten“, müsste laut Kluge ein Ingenieurbüro eingeschaltet werden. „Allein dafür müssen 80 000 Euro zur Verfügung gestellt werden.“ Laut Montzka werden sich nun die Fraktionen in Leiferde und Müden während der bevorstehenden Klausurtagungen mit dem Projekt beschäftigen.

„Gemeinsam sind wir stark“, sagte der Samtgemeindebürgermeister. „Vorerst stehen wir am Anfang einer Diskussion über ein großes Projekt“, fuhr er fort. Vieles sei jetzt zu tun. Details müssten geklärt und Landtags- und Bundestagsabgeordnete mit ins Boot geholt werden, „damit sie an die entsprechenden Türen klopfen“, so der Samtgemeindebürgermeister weiter.

Können wir uns das leisten?

„Der Radweg bietet neue Möglichkeiten für Pendler, Bahnhof-Nutzer, Schüler der Zweigstelle des Sibylla-Merian-Gymnasiums“, zählte Stephanie Fahlbusch-Graber, Leiferder Bürgermeisterin, auf. Aus ihrer Sicht sei es notwendig, das Projekt auf den Weg zu bringen. Wichtig ist der Bürgermeisterin zufolge dabei die Antwort auf die Frage: „Können wir uns das leisten oder können wir es uns nicht leisten für die Menschen vor Ort?“

Maßnahmen für Klimaschutz Für Kommunen besteht laut Meinersens Bauamtschef Tobias Kluge über das Förderprogramm „Kommunalrichtlinie“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit derzeit die Möglichkeit, sich den Radwegebau anteilig fördern zu lassen. Ziel der Richtlinie ist es, Maßnahmen für den Klimaschutz zu fördern, dabei auch die nachhaltige Mobilität. Bedingt durch Corona wurde Kluge zufolge die aktuelle prozentuale Förderung von 40 auf 50 Prozent der anfallenden Kosten aufgestockt. Der erhöhte Fördersatz ist bis zum 31. Dezember 2021 zugesichert. Nach Bewilligung des Antrags hat die Kommune 24 Monate Zeit, den Radweg fertig zu bauen. Es ist ganzjährig möglich, einen Antrag zu stellen.

„Wir sollten das Heft des Handelns in die Hand nehmen“, ergriff auch der Müdener Bürgermeister Horst Schiesgeries das Wort mit Hinweis auf einen „positiven Austausch“ während dieses ersten Treffens. „Wir brauchen diesen Radweg“, sagte Schiesgeries mit Verweis auch auf den Klimaschutz. Der Leiferder SPD-Fraktionschef Uwe Rinkel plädierte für „bessere Verhältnisse für Radler“. Auch Werner von Grünhagen, SPD-Fraktionsvorsitzender in Müden, machte sich stark für das Projekt. Er berichtete, dass er selbst einer Radlergruppe angehöre und wegen möglicher Gefahren zurzeit nur ungern die Straße zwischen Ettenbüttel und Leiferder entlang radele. „Die Fraktionen werden sich während der Klausurtagungen mit dem Radweg beschäftigen“, sagte Montzka. „2,4 Millionen Euro – wir alle gemeinsam wären in der Lage, das zu wuppen“, meinte der Samtgemeindebürgermeister, denn: „Fahrradfahren ist mittlerweile ja manchen Ortes lebensgefährlich geworden“.

Hilke Kottlick