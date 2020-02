Grausiger Fund: Aale sterben in Meinersener Wasserkraftwerk

Meinersen

Etwa 40 Aale sind in den vergangenen Tagen am Wasserkraftwerk an der Oker zu Tode gekommen. „Der Regen der vergangenen Tage hat einen Wanderschub ausgelöst“, erklärt Stefan Ludwig, Sprecher der Aller-Oker-Lachsgemeinschaft. Der steigende Wasserpegel in der kalten Jahreszeit sei für die Fische das Signal gewesen, sich auf den Weg zu machen.

Und zwar in ihre Laichgebiete im Golf von Mexiko. Doch geschafft haben sie es nicht einmal bis in die Aller. Schuld daran ist laut Stefan Ludwig das Wasserkraftwerk an der Oker, genauer gesagt: dessen Rechenanlage.

Rechenanlage bringt den Tod

Deren Aufgabe ist es eigentlich, die Turbine vor Treibgut zu schützen. Doch für Fische ist das System lebensgefährlich. Sie landen zwar nicht in der Turbine, aber dafür in einem Container. Und dort verenden auch die Fische, die noch nicht durch die Rechenanlage zu Tode gekommen sind. „Dabei gibt es auch fischfreundliche Systeme, etwa mit einem Bypass“, sagt Ludwig. Der führe die Fische an der gefährlichen Anlage vorbei.

Stefan Ludwig hat etwa 40 tote Aale am Wasserkraftwerk in Meinersen Fische gefunden und fotografiert. Quelle: Stefan Ludwig

Auf Fotos, die Stefan Ludwig gemacht hat, sind etwa 40 tote Aale zu sehen. „Es müssen aber noch mehr sein“, denkt er: nämlich in dem Container, der eigentlich das Treibgut auffangen soll. Und unter der Wasseroberfläche. Und es sind nicht nur Aale, sondern auch andere Fischarten. „Wer das sieht, tut sich schwer damit, bei der Wasserkraft noch von grünem Strom zu sprechen“, kritisiert Ludwig.

Das sind die weiteren Schritte

Doch was tun? Zunächst einmal denkt Stefan Ludwig darüber nach, die Polizei einzuschalten. „Damit das Fischsterben auch behördlich dokumentiert ist.“ Denn der Aalbesatz werde zu 50 Prozent von der EU gefördert – und dann sterben die Fische.

Weiterhin spricht Ludwig sich dafür aus, das Wasserwerk zu kontrollieren. Denn bei Flut setzten solche Anlagen sich oft zu – das verringere die Überlebenschancen der Fische. Und schließlich, meint Stefan Ludwig, sollte man die noch lebenden Fische aus dem Bereich vor der Anlage herausfangen und auf die andere Seite setzen.

Das würde die Aale auf dem Weg durch Oker, Aller, Weser, Nordsee und Atlantik dem Golf von Mexiko ein kleines Stückchen weiter bringen – auch wenn noch viele weitere Hindernisse warten.

Von Christian Albroscheit