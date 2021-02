Giffinet hat die Tiefbauarbeiten im ersten Vermarktungsgebiet in Sprakensehl, Obernholz, Hankensbüttel und Wittingen so gut wie beendet. Dort wird geprüft, ob bereits fertig verlegte Anschlüsse sukzessive frei gegeben werden können. In Dedelstorf und Steinhorst sollen die Tiefbauarbeiten demnächst starten, spätestens Anfang März folgt dann der Baustart in Wesendorf, Brome, Barwedel und Meinersen. Ende Mai könnte er dann auch in der Stadt Gifhorn, in der Sassenburg sowie in den Samtgemeinden Isenbüttel und Papenteich beginnen.