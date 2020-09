Müden

Die Müdener Politik macht Front gegen die geplante Putenmastanlage. Der Rat der Gemeinde beschloss nun einstimmig, alles zu prüfen, was zu prüfen geht. Ziel ist es, noch einen Weg zu finden, den Bau der Anlage zu verhindern. Bürgermeister Horst Schiesgeries betonte: „Wir möchten die Putenfarm nicht.“

Sowohl die CDU-Fraktion als auch die SPD-Fraktion hatten entsprechende Anträge im Rat gestellt, um das Projekt noch zu stoppen. Da man sich einig war, legten die Politiker ihre Anträge zusammen, gaben der Sache so noch mehr Gewicht. Es handelt sich beim Bau der Putenmastanlage um ein so genanntes privilegiertes Bauvorhaben der Landwirtschaft. Bürgermeister Schiesgeries erläuterte, der künftige Betreiber habe daher einen Rechtsanspruch für den Bau der Anlage. Allerdings werde die Gemeinde in allen Aspekten prüfen, ob dieser auch richtig sei. Es gehe dabei zum Beispiel um Bereiche wie die Umweltbelastung oder die Grundwasserbelastung. Sowie eine Bauvoranfrage des Vorhabenträgers vorliege, werde man zudem eine gesonderte Ratssitzung zu dem Thema einberufen, so Schiesgeries. Erst wenn sich ergeben sollte, dass der Rechtsanspruch des Betreibers richtig sei, seien die Mittel der Gemeinde Müden erschöpft.

Politiker sprechen sich für neues System der Straßenausbaubeiträge aus

Weiterhin befasste sich der Rat auch mit dem derzeit in allen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Meinersen diskutierten System der Straßenausbaubeiträge. Die Politiker sprachen sich einstimmig dafür aus, den Vorschlag der Verwaltung zur Neufassung der Satzung umzusetzen. Dadurch erreiche man Verbesserungen für den Bürger, sagte Schiesgeries. Unter anderem werde ein System der Verrentung eingeführt. Bürger können dann in Raten zahlen. Auch gebe es nun variablere Regelungen für Eckgrundstücke. Die neue Satzung tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. Die Verwaltung erhielt zudem den Auftrag, in den nächsten fünf Jahren auch das alternative System wiederkehrender Beiträge zu prüfen.

Mit dem Beschluss des Bebauungsplans Rübekamp in Flettmar stellte der Rat dann noch die Weichen für weiteres Wachstum in der Gemeinde Müden. Im kommenden Jahr wird man dadurch neben den 44 Bauplätzen im Schausterskamp in Müden dann auch noch 29 Bauplätze im Rübekamp in Flettmar bekommen. „Damit sind wir einen großen Schritt weiter“, meinte Schiesgeries.

Schließlich ging es noch um eine Neugestaltung des Spielplatzes Badweide/Am Staugraben. Der Rat verwies das Thema in den zuständigen Fachausschuss zur weiteren Beratung. Und für den TSV Flettmar stellten die Politiker dann noch außerplanmäßig 6000 Euro als Zuschuss für eine neue Beregnungsanlage zur Verfügung.

Von Chris Niebuhr