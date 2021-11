Leiferde

Nun ist es amtlich. Mit 8:7 Stimmen wählte der neue Gemeinderat Leiferde am Montagabend im Dorfgemeinschaftshaus Dalldorf die 29-jährige zertifizierte Tierpsychologin für Hunde, Gina Hasenfuß, zur neuen Bürgermeisterin. Erste Gratulantin war die unterlegende bisherige Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber, die das Amt zehn Jahre lang ausgeführt hatte. Mit den Themen „Lebendiges Dorf, Zukunftsfähigkeit, Familienfreundlichkeit, Bürgernähe und Nachhaltigkeit“ waren Hasenfuß und die CDU in den Wahlkampf gezogen und holten 30,01 Prozent. Mit den Stimmen der UWG (26,81 Prozent) erhielt die neue Bürgermeisterin schließlich mit acht Stimmen die Mehrheit im Gemeinderat. SPD und Grüne, die sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben, kamen auf 43,08 Prozent und somit auf sieben Stimmen.

Die neue Bürgermeisterin nennt ihre Ziele

Gina Hasenfuß bedankte sich für das Vertrauen und gab zu, sehr aufgeregt die geheimen Wahlen verfolgt zu haben. Die Mutter eines zweijährigen Kindes ist nach einem ersten Gespräch der Meinung, dass Politik auch mit Kindern machbar sein muss. „Ich bin in Leiferde aufgewachsen und fühle mich in meiner Heimat wohl“, so Hasenfuß, die in der Kommunalpolitik im Dorf miteinander arbeiten und gemeinsame Entscheidungen treffen möchte. „Als nächstes geht es in Leiferde darum, Gewerbe- und Baugebiete zu erweitern. Hierzu ist eine gemeinsame Klausur mit UWG, SPD und Grünen durchzuführen bevor der Verwaltungsausschuss und der Rat noch in diesem Jahr zusammenkommen“, so die neue Bürgermeisterin.

Ihre letzte Amtstätigkeit als noch amtierende Bürgermeisterin vollzog Stephanie Fahlbusch-Graber mit der Verpflichtung und Pflichtenbelehrung der Ratsmitglieder für die neue Wahlperiode. Die Ratssitzung wurde zunächst im Beisein der Gemeindedirektion Michael Zobjack und Martina Genzler durch die Alterspräsidentin Angela Müller geleitet und nach der Wahl der neuen Bürgermeisterin durch Gina Hasenfuß fortgeführt.

Die Besetzung der Ausschüsse

Bei der Bildung des Verwaltungsausschusses wurde die Verteilung der auf die einzelnen Fraktionen und Gruppen entfallenden Sitze wie folgt festgestellt: Gruppe SPD/Grüne: 3 Sitze, CDU-Fraktion: 1 Sitz und UWG-Fraktion: 1 Sitz. Als Beigeordnete wurden benannt für die SPD Stephanie Fahlbusch-Graber und Jürgen Quiring. Grüne: Benjamin Frank, CDU: Gina Hasenfuß, UWG: Dr. Ulrich Schröder. Gemeindedirektor ist Michael Zobjack.

Zu Vorsitzenden der Ausschüsse wurden benannt: Bennet Behrens (Haushaltsausschuss), Bau-, Planungs und Umweltausschuss: Jürgen Quiring (Bau-, Planungs- und Umweltausschuss) und Daniela Schmale (Jugend-, Sport- und Kulturausschuss).

Von Siegfried Glasow