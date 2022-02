Hillerse

Der Rat der Gemeinde Hillerse hatte in jüngste Sitzung eine umfangreiche Tagesordnung zu bewältigen. Alle Beschlüsse fielen einstimmig. Mit der gezeigten Kompromissbereitschaft knüpften die Politiker an die Vorarbeiten in den Fachausschüssen und Fraktionen an, lobte Bürgermeister Philipp Raulfs (SPD).

Größtes Vorhaben auf der Agenda der Gemeinde wird die mögliche Sanierung des Wirtschaftsweges Didderser Weg aus Richtung Hillerse. Dafür stellte der Rat eine Verpflichtungsermächtigung von 300 000 Euro in den Haushalt ein. Zunächst soll aber noch geprüft werden, ob Fördermittel für das Projekt eingeworben werden können. Der Didderser Weg war einst gut befestigt in dem Bereich, ist aber seit geraumer Zeit schon mit einer Schranke versehen und nur noch für die Landwirtschaft nutzbar. Auf einem anderen Teilstück, aus Richtung Volkse, soll zudem eine Bodenuntersuchung zeigen, ob und wie eine Sanierung machbar wäre. Und es gab auch grünes Licht dafür, den Didderser Weg mit Zusatzschildern zu versehen, die auf die Historie als so genannter Hähnchenschnellweg hinweisen. Früher nutzten die Bürger den Weg, um Hähnchen in Volkse zu kaufen.

Radweg an der K 47 als wichtiges Projekt

Wichtig für die Politiker zudem: der Bau eines Radweges an der K 47 in Richtung Rolfsbüttel. „Das Projekt steht bereits weit oben auf der Prioritätenliste des Landkreises. Wir möchten noch einmal den Bauwunsch untermauern“, betonte Bürgermeister Raulfs. Zudem werde die Gemeinde Hinweise an den Landkreis ausarbeiten, wie aus ihrer Sicht die Umsetzung am besten realisiert werden könnte.

Die Bausubstanz der Sporthalle Hillerse lässt zu wünschen übrig. Alle Vereine hätten auf „unhaltbare Zustände“ hingewiesen, erläuterte Raulfs. Unter anderem seien Duschen, Fenster und Beleuchtung marode. Zuständig für die Halle ist aber die Samtgemeinde. Daher sprachen sich die Politiker einmütig dafür aus, sich fraktionsübergreifend an die Samtgemeinde zu wenden, damit die Sporthalle wieder in einen guten Zustand versetzt wird.

Die Instandsetzung ihrer eigenen Gebäude packt die Gemeinde Hillerse an. Schon im vergangenen Jahr war man mit einem Haushaltsansatz von 30 000 Euro gestartet, nun schossen die Politiker noch einmal 60 000 Euro nach: Es gebe Handlungsbedarf, unter anderem drohten Probleme mit Wasserschäden. „Wir möchten aber nicht nur reparieren, sondern perspektivisch auch grundsätzlich in Sanierungen einsteigen“, kündigte Raulfs an. Weiterhin stellt die Gemeinde auch 3000 Euro bereit für Planungskosten von Photovoltaikanlagen auf ihren Gebäuden.

Defibrillatoren können im Notfall lebensrettend sein. Die Gemeinde hat bereits zwei Geräte. Diese hängen in Gebäuden, sollen aber nun so installiert werden, dass sie auch öffentlich zugänglich werden. Außerdem möchte die Gemeinde noch ein mobiles Gerät anschaffen für größere Veranstaltungen.

Positive Entwicklung beim Haushalt

Schließlich gab es noch grünes Licht für den Haushalt, der durchaus auch erfreulich aussieht. Hintergrund sind Baulandverkäufe, die dazu beitragen, dass man mit einem Plus von einer Million Euro im Finanz- und von 350 000 Euro im Ergebnishaushalt plant. Haushaltsausschussvorsitzender Lars Dürkop wies aber darauf hin, dass die Gemeinde grundsätzlich mit einem strukturellen Defizit konfrontiert werde: Die Umlagen führten gegenüber zu geringer Einnahmen dazu. Ziel müsse es sein, die Einnahmenseite der Gemeinde zu verbessern. Dafür setzt Hillerse auf die Ansiedelung neuer Gewerbebetriebe.

Schließlich sprachen sich die Ratsmitglieder auch noch dafür aus, verschiedene Zuschüsse an Vereine zu gewähren. Der Kleingartenverein soll 1 000 Euro erhalten zur Instandsetzung einer Wasserleitung. Der jährliche Zuschuss des JFV Kickers wird einmalig auf 4 000 Euro erhöht. Und der TSV Hillerse erhält 25 Prozent Zuschuss, aber maximal 8 000 Euro für den Bau einer automatischen Bewässerungsanlage. Und der Rat stellte auch noch 2 500 Euro bereit für das Anlegen neuer Beete und das Pflanzen von Bäumen. Die Bürger sollen Vorschläge machen für die Standorte.

Von Chris Niebuhr