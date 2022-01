Müden

Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Müden wurde am 24. Januar die sogenannte „Geflügelpest“ amtlich festgestellt. Um die Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern, hat der Landkreis Gifhorn eine Schutzzone und ein Überwachungsgebiet eingerichtet, innerhalb derer für Geflügelhaltungen und -transporte strenge Auflagen gelten.

Schutzzone und Überwachungszone festgelegt

Die Schutzzone hat einen Radius von rund drei Kilometern und verläuft wie folgt: Im Norden von der Kreisgrenze bis zur Moorstraße; rechts auf die Moorstraße die L 283 querend bis zum Bäckerweg. Rechts in den Bäckerweg bis zur Bahnhofstraße; über die Bahnhofstraße auf die L 283; von der L 283 rechts auf den Meinerser Weg bis zur B 188. Dann rechts auf die B 188; dort geradeaus über den Kreisel hinweg; nach dem Kreisel rechts auf die L 299; von der L 299 links in Richtung Päse; durch Päse hindurch in Richtung Höfen. Von Höfen bis zur Kreisgrenze und dann an der Kreisgrenze entlang bis zur B 214.

Die Überwachungszone hat einen Radius von rund zehn Kilometern und verläuft wie folgt: Von der Kreisgrenze bei Ummern bis zur Wiehe und an der Wiehe entlang bis zur Straße Zum Schmarloh. Über die Zum Schmarloh bis zur L 284; links auf die L 284 durch Ummern bis auf die B 4. Über die B 4 bis zur Krümme und rechts auf den Krümmeweg; über Krümmeweg, Im Achtertor bis über die Dorfstraße in Neubokel; durch Neubokel auf die B 188; rechts auf die B 188 bis Brenneckenbrück/Allerkanal. Links am Allerkanal entlang bis zum Viehmoorgraben; rechts auf den Viehmoorgraben bis zu den Bahngleisen; rechts auf die Bahngleise in Richtung Leiferde bis zur L 320; rechts auf die L 320 (Volkser Straße); geradeaus über den Kreisel in Richtung Volkse. Durch Volkse auf dem Rietzer Weg bis zur Kreisgrenze; an der Kreisgrenze entlang bis zur 214.

Geflügelpest in Müden: Der Landkreis Gifhorn hat eine Schutzzone (rot) und das Überwachungsgebiet (lila) festgelegt. Quelle: Landkreis Gifhorn

Diese Regeln gelten jetzt für die Geflügelhaltung

In der Überwachungszone müssen die Vögel mit Ausnahme von Tauben in geschlossenen, nach oben abgedeckten Ställen untergebracht werden, das Eindringen von Wildvögeln ist zu verhindern. Die Ställe dürfen nur noch in Schutzkleidung betreten werden, es muss Desinfektionsmittel an zahlreichen Stellen verwendet werden. Straßen- und Stallkleidung müssen strikt getrennt bleiben. Tierhaltende Betriebe müssen alle Kontaktdaten von Personen erfassen, die den Betrieb besuchen. Diese Regeln gelten für mindestens 30 Tage.

Sollten Geflügelhaltungen bislang nicht beim zuständigen Veterinäramt und der Tierseuchenkasse registriert worden sein, muss dies schnellstens nachgeholt werden. Hierzu können sich Betroffene an das Veterinäramt des Landkreises Gifhorn, Tel. (0 53 71) 82 391, wenden. Wichtig ist auch vermehrte Todesfälle und unklare Krankheitsfälle im eigenen Geflügelbestand durch einen Tierarzt untersuchen zu lassen. Bei erhöhten Tierverlusten im Bestand ist eine veterinärmedizinische Untersuchung durch den Hoftierarzt vorgeschrieben, um ein unklares Krankheitsgeschehen im Bestand abzuklären und die Geflügelpest auszuschließen.

Eine direkte Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Mitteilung des Landkreises im Zusammenhang mit der Geflügelpest jedoch nicht.

Von der AZ-Redaktion