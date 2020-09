Meinersen

Für Sachschaden in einem Gebäude sorgte am Dienstag der Brand einer Küche in der Feldstraße in Meinersen. Gegen 15.45 Uhr hatte der Eigentümer des Hauses den Brand in seiner Küche im ersten Obergeschoss bemerkt und selbst die Feuerwehr verständigt. Um ausreichende Personal vor Ort zu haben, wurden aufgrund der Uhrzeit fast alle Wehren der Samtgemeinde Meinersen alarmiert. Nur Müden-Dieckhorst und Flettmar wurden als Reserve zurückgehalten.

Nach Eintreffen der ersten Kräfte der Ortsfeuerwehr Meinersen ging ein Trupp unter Atemschutz zum Innenangriff ins erste Obergeschoss vor und konnte so den Brand in der Küche schnell unter Kontrolle bringen. Wahrscheinlich durch das Abluftrohr der Abzugshaube hatte sich das Feuer in den darüberliegenden Spitzboden ausgebreitet. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich noch zwei Katzen und ein Papagei im Gebäude, so Samtgemeindebrandmeister Sven-Jürgen Mayer. Die Katzen konnten durch die Einsatzkräfte ins Freie gebracht werden, der Papagei konnte in seiner Voliere im Haus verbleiben.

Bis alle Brandnester mit der Wärmebildkamera gefunden und abgelöscht wurden, mussten sechs Trupps unter schwerem Atemschutz in das Haus. Insgesamt waren die Feuerwehren der Samtgemeinde Meinersen mit 90 Kräften vor Ort, außerdem die Besatzungen zweier Rettungswagen vom DRK und die Polizei. Die Einsatzleitung hatte Sven-Jürgen Mayer, speziell um den Abschnitt der Brandbekämpfung im Haus kümmerte sich Meinersens Ortsbrandmeister Kai Ludolf.

Von Feuerwehr Samtgemeinde Meinersen, Timm Bußmann