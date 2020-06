Der Cocktail-Truck liefert 27 Mixgetränke an die Haustür

Müden

Sie haben eine Marktlücke entdeckt. Schuld daran ist die Corona-Pandemie. Vanessa und Dennis Behnke aus Müden rücken bereits seit geraumer Zeit auf Altstadt- und Schützenfesten oder auch bei privaten Feiern mit ihrer Cocktail-Maschine an. Sie servieren daraus Mixgetränke auf Bestellung, mal mit, mal ohne Alkohol. Dann aber kam Corona und „wir hatten bereits für die Saison ganz viel Ware eingekauft“, berichtet Vanessa Behnke.

Um in Zeiten der Krise wegen der verbotenen Veranstaltungen nicht auf Früchten, Säften und Alkoholika sitzen zu bleiben, füllt das Ehepaar aus Müden eine Marktlücke. Ihre Idee: „Wir kaufen uns einen Bus und fahren mit der Cocktail-Maschine nach Hause zu den Kunden“, erzählt Vanessa Behnke. Gesagt, getan. Schnell war die Cocktail-Zapfanlage dann auch im Bulli – laut Dennis Behnke „ein ausgedienter Bäckerwagen“ – installiert.

Anzeige

Zur Galerie Klappe hoch, und dann wird geshaked, gerührt und gemixt: Vanessa und Dennis Behnke sind mit ihrem Cocktail-Truck on tour.

Aus langen Schläuchen laufen nun auf Knopfdruck und nach Bestellung Ananas- oder Maracuja-Saft, Rum oder Kokossirup in das Cocktailglas. „27 verschiedene Mixgetränke haben wir zur Auswahl, davon sind acht alkoholfrei“, ergänzt Dennis Behnke, der im richtigen Leben in der Gastronomie bei VW arbeitet. Ebenso wie seine Frau freut er sich über den Erfolg dieser „Idee, die aus der Not heraus geboren wurde“, wie es Vanessa Behnke formuliert. „Mittlerweile sind wir samtgemeindeweit hauptsächlich am Wochenende unterwegs“, berichtet die 34-jährige medizinische Fachangestellte. „Mehr schaffen wir nicht.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Viermal Bus bestellt

Müden, Steinweg: Das Ehepaar Behnke fährt bei Sophie Tietz vor. Die Müdenerin feiert Geburtstag und möchte ihren Gästen offenbar etwas Besonderes anbieten – einen Cocktail nach Wahl. Sophie Tietz ist über Facebook auf den Cocktail-Truck gestoßen. Von der Idee war sie sofort begeistert, sagt sie. Mittlerweile hat sie den Bus bereits das vierte Mal bestellt. „Es ist doch nichts los in der Corona-Zeit, man kann nirgendwo hingehen“, sagt sie. „So bekommt man leckere Cocktails nach Hause geliefert und das Wetter ist auch jedes Mal schön“, freut sie sich über den Einfall des Ehepaars Behnke. Dass die Müdenerin – ebenso wie James Bond mit seinem Martini – einen Favoriten unter den angebotenen Cocktails hat, liegt bei all ihrer Begeisterung auf der Hand. „Es ist der Chi Chi“ – ein Getränk, das aus Wodka, Kokosmilch und Ananas gemixt wird.

„Gecko“ für die Kinder

Weiterer Renner unter den Getränken ist laut Vanesse Behnke der „Caipirinha“. Das brasilianische Kultgetränk hat längst Europa und hier auch Müden erreicht. Es besteht aus Cachaca – eine brasilianische Spirituose aus Zuckerrohr –, Limette, braunem Rohrzucker und Crushed Ice. Genauso steht Pina Colada auf der Begehrtenliste. Für diesen Drink werden gemixt: weißer Rum, Ananassaft, Kokosnusscreme, Schlagsahne, Eiswürfel und eine Ananasscheibe sowie eine Cocktailkirsche zum Verzieren. Und auch Kinder mögen es laut Dennis Behnke geshaked. Bei ihnen steht der „Gecko“ hoch im Kurs. Die Zutaten bestehen aus Lime Juice, Curacao Blue alkoholfrei, Mandelsirup, Ananassaft und Sahne.

So sind Behnkes erreichbar Das Ehepaar Vanessa und Dennis Behnke fährt nicht nur auf Bestellung bei den Gästen zu Hause vor. Möglich ist es auch, den Truck für eine ganze Veranstaltung zu mieten. Auch die Cocktail-Maschine allein kann geordert werden. „Wir bringen sie, geben eine kurze Anweisung und rechnen zum Schluss den Festpreis und nach ausgegebenen Cocktails ab“, sagt Vanessa Behnke. Das Ehepaar ist telefonisch erreichbar unter (01 60) 7 48 32 59 oder per Mail: info@cocktail-automat.de.

Während Dennis und Vanessa Behnke mit Freundin Carolin Böhm den Chi Chi für Sophie Tietz mixen, kommen Nachbarn hinzu. Sie haben nicht nur den Truck, sondern für sich wohl auch einen Cocktail entdeckt. Das Geschäft boomt. „Wir haben allein heute 17 Kunden“, erzählt Vanessa Behnke. Geburtstagskind Sophie Tietz war um 15 Uhr die erste Kundin des Tages. „Um alles zu schaffen, brauchen wir etwa 15 Minuten pro Straße“, schätzt Dennis Behnke. Die Zeit rennt. Der Truck muss starten, die Cocktail-Kundschaft wartet.

Von Hilke Kottlick