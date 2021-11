Garagenbrand in Leiferde: Einsatz für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst

Leiferde

Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Samstagnachmittag gefordert, um einen Garagenbrand in Leiferde zu löschen. In der Volkser Straße war gegen 14 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Gasflasche in Brand geraten.

Zunächst wurden die Feuerwehren aus Leiferde, Hillerse und Dalldorf alarmiert. Als die Einsatzkräfte unter der Leitung des stellvertretenden Leiferder Ortsbrandmeisters Thorben Beck am Brandort eintrafen, stand die Garage schon in Vollbrand. Menschen waren aber nicht mehr im Gebäude.

Bildergalerie vom Garagenbrand:

Zur Galerie Bei einem Garagenbrand in Leiferde waren am Samstag rund Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gefordert.

Die Feuerwehren aus Ahnsen, Ettenbüttel, Meinersen und Seershausen wurden nachalarmiert. Informationen, wie die Gasflasche in Brand geriet, und zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Der Artikel wird aktualisiert.

Von Christian Albroscheit