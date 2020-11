Für das neue Feuerwehrhaus Flettmar fehlt das passende Grundstück

Meinersen

Der Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Meinersen hatte jüngst als Schwerpunkt den Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 auf der Agenda. In konstruktiver und harmonischer Arbeit machten die Ausschussmitglieder das Papier reif für die weitere Bearbeitung im Gesamthaushalt durch den Haushaltsausschuss, danach ist dann der Samtgemeinderat an der Reihe. Nach einer halben Stunde waren die Politiker fertig, hatten alle noch aufgekommenen Änderungspunkte abgewogen und empfohlen.

Im investiven Bereich stand als größter Posten eine Summe von einer Million Euro für den Feuerwehrhausneubau in Flettmar im Etatentwurf. Es hatte sich jedoch gezeigt im Laufe dieses Jahres, dass im nächsten Jahr noch nicht mit dem Baustart gerechnet werden kann. Bisher konnte noch kein geeignetes Grundstück für das Projekt gefunden werden, auch die baurechtlichen Genehmigungen müssten erst noch beantragt werden. Daher sollen die Mittel in Höhe von einer Million Euro lediglich als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2021 für das Jahr 2022 aufgenommen werden, um handlungsfähig zu bleiben. Dem stimmte der Feuerschutzausschuss zu.

Für das HLF 10 gibt es sehr lange Lieferzeiten

Änderungen ergaben sich dann auch noch für den Erwerb eines neuen Fahrzeugs, Typ Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 10, für die Feuerwehr Müden-Dieckhorst. Für diesen Typ gibt es sehr lange Lieferzeiten, mit der Lieferung ist nicht vor 2023 zu rechnen. Jedoch muss dafür bereits im kommenden Jahr die Ausschreibung für das Fahrgestell erfolgen. In den Haushalt sollen daher 115 000 Euro eingestellt werden sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 235 000 Euro für das Jahr 2023. Auch das empfahlen die Politiker so.

Freier Eintritt für Feuerwehrmitglieder ins Waldbad Meinersen

Grünes Licht gab es zudem zusätzlich noch für 5500 Euro im kommenden Jahr für einen Bootstrailer für die Feuerwehr Meinersen und für 7000 Euro für die Finanzierung des freien Eintritts für Feuerwehrmitglieder ins Waldbad. Weiterhin sollen auch noch 10 000 Euro eingeplant werden für eventuelle Anschaffungen, die sich aus der Planung der Arbeitsgemeinschaft Digitalisierung ergeben könnten. „Und falls der überarbeitete Brandschutzbedarfsplan ab dem nächsten Jahr die Stelle eines hauptamtlichen Schirrmeisters vorsehen sollte, sollten wir das im Stellenplan vorsorglich einplanen, um handlungsfähig zu sein“, meinte Ausschussvorsitzender Carsten Schaffhauser. Auch das empfahl der Ausschuss dann.

Von Chris Niebuhr