Fünf Verletzte bei schwerem Unfall zwischen Ahnsen und Müden

Fünf Personen erlitten Verletzungen, darunter ein zwölfjähriges Kind, eine 41-jährige Frau wurde sogar lebensbedrohlich verletzt bei einem schweren Unfall am Montagmittag. Er ereignete sich gegen 12.50 Uhr auf der Landesstraße 299 zwischen Ahnsen und Müden. Ein Großaufgebot an Helfern war im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei vor Ort war eine 37-jährige Frau aus Celle mit ihrem Mercedes C-Klasse Kombi auf der Landesstraße in Richtung Müden unterwegs. In ihrem Fahrzeug befand sich auch ihre Mutter und ihre Tochter. Auf gerader Strecke wollte sie mit ihrem Wagen nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah dabei – so die Polizei – einen ihr entgegenkommenden Skoda Octavia.

Die 41-jährige Fahrerin des Octavias aus Wolfsburg wich dem abbiegenden Mercedes nach rechts aus und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen, das ebenfalls im Octavia sitzende zwölfjährige Kind wurde schwer verletzt.

Das e-Call System des Octavias hatte den Unfall automatisch an eine Zentrale des Autoherstellers gemeldet, welche dann ihrerseits die Leitstelle in Gifhorn informiert hatte. Die Teams von vier Rettungswagen, der Notarzt des Notarzteinsatzfahrzeuges aus Gifhorn sowie der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 30 aus Wolfenbüttel kümmerten sich um die verletzten Personen. Dabei wurden sie von den rund 40 Kräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Ahnsen, Meinersen und Müden-Dieckhorst unter der Leitung des Samtgemeindebrandmeisters Sven J. Mayer unterstützt.

Die Verletzten kamen mit Rettungswagen sowie dem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser. Die Landesstraße war während der Bergungsarbeiten für knapp eineinhalb Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde weitäumig umgeleitet.

