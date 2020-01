So viel hatte die Feuerwehr um die Ohren

Päse

Das abgelaufene Kalenderjahr war mit sieben Einsätzen ein ruhiges Einsatzjahr. Das berichtete Ortsbrandmeister Rainer Wolf in der Hauptversammlung der Feuerwehr Päse und Bauernschaft. Er und das übrige Kommando ließen in ihren Tätigkeitsberichten das Jahr Revue passieren und berichteten, dass das Hauptaugenmerk somit auf der Aus- und Weiterbildung lag. Insgesamt wurden mehr als 2500 Dienststunden geleistet.

Die intensive Betreuung von Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr und im Übergang zu den Aktiven trägt erste Früchte. So absolvierten fünf Leute die Truppmannausbildung Teil 1 mit Erfolg. 2020 steht für einige Teil 2 an. Des weiteren wurden diverse weiterführende Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene besucht, um die Kenntnisse zu vertiefen.

Das neue Auto ist da

Rainer Wolf führte weiter aus, dass der Höhepunkt des Jahres die Übergabe des neuen Mannschaftstransportfahrzeugs im Rahmen des dorfinternen Orientierungsmarsches am 28. September war. Dieses Fahrzeug konnte dank der Samtgemeinde und eines Zuschusses durch den eigenen Förderverein finanziert und angeschafft werden.

Das schafft die Jugendwehr

Die Jugendfeuerwehr unter der Leitung von Janina Schuster und Matthias Garms ist weiterhin das Aushängeschild der Päser Wehr. Sie hat aktuell 23 Mitglieder, davon elf Mädchen und zwölf Jungen. Ihr großes Können bewies sie bei diversen Wettkämpfen – fast immer belegten sie vordere Plätze.

Ehrungen und Beförderungen

Im Anschluss an die Berichte wurden Ehrungen und Beförderungen vorgenommen. Zum Ehrenmitglied wurden Klaus Schuster und Bernd-Uwe Reinl ernannt. Befördert wurden zu Feuerwehrfrau beziehungsweise -mann Fabiana Campe, Sarah Hilse, Melvin Kampe, Carsten Fricke, Cajus Johns, zum Hauptfeuerwehrmann André Weichsler, Pit Gödecke und zum Oberlöschmeister Frank Köther.

Besondere Ehrung für Torsten Garms

Eine besondere Ehrung erfuhr Torsten Garms für seinen unermüdlichen Einsatz als Gerätewart und als Unterstützer der Jugendfeuerwehr. Ihm überreichte Abschnittsleiter Matthias Klose das bronzene Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes.

