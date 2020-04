Jennifer rennt: Ihr spendet, ich quäle mich

Leiferde

Eine Idee, entstanden in einer schlaflosen Nacht: „Besonders in Zeiten von Corona nimmt die häusliche Gewalt zu“, erfuhr Jennifer Arndt. Anlass für die 30-Jährige aus Leiferde, sich auf die Socken zu machen und aktiv zu werden. Sie beschäftigte sich mit dem Thema intensiv. Ihr Ziel ist es jetzt über die Plattform GoFundMe Spenden zu sammeln – für das Frauenhaus in Gifhorn.

Zur Galerie Jennifer Arndt läuft fürs Frauenhaus in Gifhorn: Je nach Spendenaufkommen soll es ein Halb- oder ein kompletter Marathon werden.

„Ich renne, ihr spendet“, fordert sie dann auch auf und zieht seitdem die Laufschuhe an. Halbmarathon oder Marathon will sie damit schaffen. „Mal sehen, es kommt auf die Spendenhöhe an“, sagt sie. „Sobald eine Ein-Euro-Spende eingegangen ist, laufe ich zehn Kilometer“, kündigte sie im Vorfeld an. „Ab Spenden in Höhe von 1000 Euro laufe ich am 18. April 2021 in Hannover den Halbmarathon – das sind 21 Kilometer“, hieß es weiterhin. Und sie stöhnt jetzt schon: „Kommen unglaubliche 10 000 Euro zusammen, werden ich für einen Marathon antreten, und der ist 42 Kilometer lang.“

Anzeige

Fortschritte verfolgen

Der Appell der Lehrerin, die zwar nicht Sport, stattdessen aber Deutsch und Geschichte unterrichtet, lautet dazu: „Jeder Euro zählt, folgt mir in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Instagram, Facebook: Jennifer.rennt bis zum 17. April 2021 – also für ein Jahr.“ Je mehr Spenden für das Frauenhaus in Gifhorn fließen, „umso mehr seht ihr mich schwitzen“, kündigt sie außerdem an, dass die Spender mit ihren sportlichen Fortschritten regelmäßig im Internet Schritt halten und ihre Entwicklung dort verfolgen können.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Laufen ist seit 2017 mein Hobby“, nennt die Lehrerin Hintergründe. Als Jugendliche lief sie beim Handballtraining, als Studentin in Bielefeld und Bayreuth, als Referendarin in Celle und Hannover. Damals, als sie noch in der Leinestadt gewohnt hat, „da bin ich regelmäßig von Zuhause zum Maschsee und zurück gelaufen, das waren rund acht Kilometer, und ich hatte noch keinen Laufplan“, sagt sie.

Jeder kann etwas tun

Jetzt aber hat sie damit begonnen, „für die gute Sache zu laufen“. Das bedeutet – Jennifer Arndt baut ihre Grundlagenausdauer auf. „In den nächsten zehn Wochen soll ich lediglich dreimal pro Woche laufen – vorerst lockere Dauerläufe und später zügige Dauerläufe.“ Dabei blickt sie auch auf den 30. Hannover-Marthon, der aufgrund des Corona-Virus abgesagt wurde. Alternativ konnten Läufer wie Jennifer Arndt nun beim virtuellen Hannover-Marathon für sich allein starten. Gespannt ist sie jetzt darauf, wie sehr sie sich mit ihrem neuen Training verbessern kann. Sie weist zudem darauf hin, dass dazu nicht nur Laufen, sondern auch Kraft-Training und andere Sportarten gehören. Ihre Pläne dazu verrät sie regelmäßig auf ihrer Seite „ Jennifer rennt - für den guten Zweck“. Sie ist überzeugt: „Jeder kann etwas tun“ und sie sagt: „Ich renne –für das Frauenhaus in Gifhorn“. Dort seien die Organisatorinnen äußerst angetan, vor allem aber sehr überrascht vom dem sportlichen Plan der Läuferin aus Leiferde, schmunzelt Jennifer Arndt auch mit Hinweis auf ihre Homepage jennifer-rennt.jimdofree.com.

Und sie hat jetzt bereits einen Anlass mehr, kräftig weiter zu trainieren.. Nachdem ihr Aufruf gerade erst 48 Stunden im Netz stand, kamen bereits „690 Euro zusammen“, berichtet sie. „Das ist jetzt ein unglaublicher Druck und eine unfassbare Motivation.“ Eins ist klar: Jennifer rennt, die Zeit ist ihr dabei egal – „ich will nur ankommen!“

Gewaltopfer: Jede dritte Frau ist betroffen Laut dem Bundesfamilienministerium ist jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben ein Opfer häuslicher Gewalt. Dazu heißt es: Wer offen darüber spricht, stellt fest, dass jeder eine Frau oder einen Mann kennt, die oder der Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Immer sind Kinder, die ein gewaltsames häusliches Umfeld miterleben, Opfer dieser Taten. Gewalt ist hierbei nicht nur physischer Natur. Auch psychische Gewalt ist weit verbreitet. Die Opfer werden nicht nur geschlagen, sondern auch unterdrückt, emotional erpresst und häufig vom sozialen Umfeld isoliert. Nicht nur deshalb fällt es Opfern oft schwer, sich selbst aus dieser Situation zu befreien. Frauenhäuser sind dann Anlaufstelle, Schutz und erste Obhut. Sie helfen den Frauen dabei, das Leben neu zu sortieren, neu zu denken und sich selbst aus ihrer Situation zu befreien.

Von Hilke Kottlick