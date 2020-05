Jennifer rennt weiter: Halbmarathon auf jeden Fall

Leiferde

„Eine schlaflose Nacht war Ideengeberin“, blickt Jennifer Arndt aus Leiferde zurück auf den Anfang ihrer Aktion. Während dieser Nacht recherchierte sie über Gewalt in der Familie und Gewalt während der Corona-Zeit. Und startete hinterher eine Art Benefizlauf für das Frauenhaus. Das erste Ziel ist erreicht, jetzt steckt sie sich neue Ziele.

„Jeder kann etwas tun“, ist sie nach wie vor überzeugt. Ihr Fazit lautete deshalb „Handeln“ und die 30-jährige Lehrerin machte sich auf, schnürte die Laufschuhe und rannte los – um über die Plattform GoFundMe Spenden zu sammeln für das Frauenhaus in Gifhorn. „Ich renne – ihr spendet – dank eurer Hilfe werde ich mich immer mehr überwinden müssen!“, forderte sie in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und Twitter auf. „Jeder Euro schafft mehr Verantwortung! Dafür, dass ihr spendet, werde ich mich quälen“, spornte sie zum Mitmachen auf der Plattform Jennifer-rennt.jimdofree.com auf.

Das ist das neue Ziel

Ihr Ziel derzeit ist die Vorbereitung auf den Marathon in Hannover am 18. April kommenden Jahres. „Sobald eine Ein-Euro-Spende eingegangen ist, laufe ich zehn Kilometer“, kündigte Jennifer Arndt anfangs an. Dieser Euro lag schnell bereit. „Ab 1000 Euro Spenden werde ich den Halbmarathon laufen“, versprach sie weiterhin. Auch das ist jetzt geschafft. Insgesamt kamen mittlerweile 1040 Euro für das Frauenhaus in Gifhorn zusammen, freut sie sich. Damit steht fest – der Halbmarathon mit einer Länge von 21 Kilometern wird es auf jeden Fall. Aber die Aktion ist noch längst nicht beendet – und Jennifer rennt weiter. „Kommen unglaubliche 10 000 Euro zusammen, werde ich für den Marathon antreten!“, kündigt sie mutig an und stöhnt schon mal ein bisschen – „das wären dann 42 Kilometer“.

Kontakt zum Frauenhaus Das Frauenhaus des Landkreises Gifhorn wird in Trägerschaft des Caritasverbandes für Stadt und Landkreis Gifhorn betrieben. Die Mitarbeiterinnen sind unter Tel. (0 53 71) 1 60 01 erreichbar. Telefonische Beratung und Terminabsprachen für persönliche Gespräche sind möglich Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr. Mail: frauenhaus@caritas-gifhorn.de. Das Frauenhaus besteht seit 1993. Es bietet Beratung und Unterstützung für misshandelte Frauen mit ihren Kindern an, die ihre Lebenssituation verändern wollen. Alle Mitarbeiterinnen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Und dieses Ziel bedeutet, dass die laufende Lehrerin aus Leiferde noch ordentlich trainieren und an ihrer Kondition arbeiten muss. Ein Trainingsplan soll ihr nun dabei helfen, noch ausdauernder zu werden.

Marathon im Visier

Die Organisatorinnen im Frauenhaus Gifhorn wurden von Jennifer Arndt über die Laufaktion informiert. Sie wissen bereits: „ Jennifer rennt – für die gute Sache“. Und die Läuferin hofft jetzt darauf, dass weitere Hilfe fließt. An ihr soll es nicht liegen: Je mehr Spenden es gibt, „umso mehr muss ich schwitzen“, spornt sie an und hat dabei die Teilnahme am Marathon fest im Visier.

Von Hilke Kottlick