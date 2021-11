Ahnsen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 18.45 Uhr auf der Landesstraße 299 zwischen Ahnsen und Müden. Eine 56-jährige Frau aus Meinersen war mit ihrem VW Golf in Richtung Müden unterwegs, als sie mit einem Wildschwein zusammenstieß. Durch den Aufprall verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte mit diesem frontal gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Nachdem der Rettungsdienst die Erstversorgung übernommen hatte, haben die Kameraden zur schonenden Patientenrettung das Dach des Autos entfernt. Erst im Laufe des Einsatzes stellte sich heraus, dass es vor dem Zusammenprall mit dem Baum noch einen vorherigen Zusammenstoß gegeben haben muss, da Fahrzeugteile bereits 50 bis 100 Meter vor dem Unfallort gefunden wurden. Nach kurzer Suche wurde in der Nähe im Seitenraum ein totes Wildschwein entdeckt.

Nach der Erstbehandlung vor Ort wurde die Frau schwer verletzt ins Gifhorner Klinikum gebracht. Vor Ort waren 49 Kameraden der Feuerwehren aus Ahnsen, Meinersen und Müden-Dieckhorst, sowie die Besatzungen eines Rettungswagens und eines Notarzteinsatzfahrzeugs. Nach einer guten Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei Meinersen übergeben werden.

Von der AZ-Redaktion