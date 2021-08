Sicher aus Müden heraus bis zum Päser Weg: Beim geplanten Lückenschluss mit einem eigenen Radweg entlang der Landesstraße steht die Gemeinde Müden vor wichtigen Terminen. Die AZ sprach mit Gemeindedirektor Lutz Hesse über den Sachstand.

Im Mai 2019 brachte Hesse zufolge die CDU den Antrag ein, den Radweg zu bauen. Der Gemeinderat habe die Verwaltung daraufhin beauftragt, sich damit zu beschäftigen. Positive Begleitung, aber ohne finanzielle Unterstützung habe die Landesbehörde für Straßenbau signalisiert. Mit der Unteren Naturschutzbehörde habe man sich Gedanken über die Streckenführung – westlich der Landesstraße mit Querung der Kreisstraße nach Flettmar – gemacht. Es kam zu einer Vorplanung und Kostenschätzung, am 24. April dieses Jahres fiel die Entscheidung, ein Ingenieurbüro mit Planungsleistungen und Bauleitungsaufgaben zu betrauen. Ebenfalls beauftragt worden seien Vermessung, Bodengutachten und naturschutzrechtliches Gutachten. Die Ergebnisse erwarte die Gemeinde im September. Dann soll die Fertigstellung der endgültigen Planung erfolgen. Bis Mitte September will die Gemeinde einen Antrag auf 80-prozentige Förderung stellen, er sei gerade in Arbeit. Beantragen will die Gemeinde beim Landkreis einen Verzicht auf Planfeststellungsverfahren, um den Baustart zu beschleunigen. „Wichtig ist, dass wir alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen“, so Hesse.

Sollte der Landkreis dem zustimmen und es allgemein optimal laufen, könnte der Grunderwerb im März erfolgen, ein Baustart im April oder Mai möglich sein. Aber das hänge von vielen Faktoren ab, sagt Hesse. Ausdrücklich lobte er die sechs Landwirte, die ihre Grundstücke für den Radweg verkaufen wollen. „Wir hatten sehr gute Gespräche. Alle haben eingesehen, dass das ein ganz wichtiger Abschnitt ist.“