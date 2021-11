Meinersen

Obwohl noch genießbar, werden laut einer Studie des World Wide Fund For Nature (WWF) knapp 20 Millionen noch gut erhaltene Lebensmittel pro Jahr allein in Deutschland vernichtet. Anlass für viele Aktive, etwas gegen diese Verschwendung zu unternehmen und noch genießbares Fleisch, Bananen mit einem Fleck, Eier oder Milch, die einen Tag abgelaufen sind, vor der Tonne zu retten – mit Foodsharing. Was bislang vorwiegend in Städten praktiziert wurde, gibt’s jetzt auch in Meinersen.

Das Prinzip ist simpel – Foodsharer holen Waren ab, die nicht verkauft werden, und verbrauchen sie selbst oder geben sie an andere ab. Diese Welle schwappt jetzt aus den Städten rüber in die Samtgemeinde Meinersen. Hier steigt der Verein Aktiv für Menschen ein ins Foodsharer-Boot.

Ulf Neumann vom Verein Aktiv für Menschen. Quelle: Hilke Kottlick

Hintergründe dazu schildert Vereinschef Ulf Neumann. Danach geht das Vereins-Projekt „Haus Uhlenkamp Meinersen“ ins dritte Jahr. Die Räume dort beherbergen die Kleiderkammer, „KleidDichEin“ genannt. Jetzt soll Neumann zufolge eine zweite Säule folgen – das Foodsharing.

Kinderarmut ist auch immer Familienarmut

Der Mietvertrag für das Haus Uhlenkamp endet im April ’22. Das war laut Neumann Anlass für den Verein, sich zu fragen: Wo stehen wir eigentlich, was können wir tun? Im Dezember ist dem Meinerser zufolge eine Mitgliederversammlung geplant, „dabei muss neu entschieden werden“, sagt er. Gedanken habe sich der Verein gemacht über die Kinderarmut in Gemeinde und Samtgemeinde Meinersen vor dem Wissen, dass „Kinderarmut auch immer Familienarmut“ ist. Dabei gehe es – so Neumann – nicht nur darum, Familien mit der Bereitstellung von Bekleidung zu unterstützen, sondern auch mit der von Lebensmitteln.

Sieben Lebensmittel-Retter Die Foodsharing-Idee des Meinerser Vereins Aktiv für Menschen trägt bereits erste Früchte. „Wir konnten sieben Personen gewinnen, die sich in einem sogenannten Quiz zum Lebensmittel-Retter ausbilden lassen und lernen, wie man die Leute anspricht und wo man Lebensmittel abholen kann“, berichtet Ulf Neumann vom Verein Aktiv für Menschen. Mehr als sieben Helfer sollten es laut Neumann zurzeit noch nicht sein – wer aber ebenfalls dabei sein möchte, kann sich von ihm gern auf eine Liste setzen lassen. Neumann ist erreichbar unter der Mobil-Nummer (01 51) 29 80 70 61. Nach den Herbstferien plant der Verein Aktiv für Menschen eine Infoveranstaltung zu dem Projekt, der Start ist für das kommende Jahr vorgesehen.

Und hier kommt das Projekt Foodsharing ins Spiel. „Wir haben Kontakt aufgenommen zu einer Sprecherin einer Kreis-Food-Initiative und wir waren überrascht, als sie uns von mehr als 300 Lebensmittel-Rettern, den Foodsavern, in der Region berichtete.“ Das nahm der Verein zum Anlass, ins Detail zu gehen, mit Blick auf das Angebot von KleidDichEin zu sagen „Kleidung ist nicht alles“ und neben der Kleiderkammer künftig mit dem Angebot von Foodsharing eine zweite Säule aufzubauen.

Die Foodsharer holen nach Absprache mit Bäckereien, Schlachtereien und Supermärkten Brot, Gemüse, Fleisch, Konserven, Milch oder Joghurt ab, die nicht mehr ganz frisch, wohl aber noch genießbar sind. „Eine Banane mit einem Fleck lässt sich halt nicht mehr verkaufen“, nennt Neumann ein Beispiel. Aus solchen Lebensmitteln stellen die Foodsharer dann Warenkörbe zusammen, die nach Absprache per Internet-Plattform von bestimmten Orten abgeholt werden können.

Ein neues Konzept schwappt aus den Städten jetzt auch in die Samtgemeinde Meinersen: Der Verein Aktiv für Menschen macht sich stark für Foodsharing. Quelle: Hilke Kottlick

„Fairteiler“ geben die Lebensmittel aus

Außerdem gibt es laut Neumann die „Fairteiler“, sie geben die Lebensmittel aus. Genau hier wird laut Neumann der Verein Aktiv für Menschen ansetzen und im Haus Uhlenkamp Kühlschränke und Regale bereit stellen, um dort die vorab eingesammelten Lebensmittel zu lagern. Wohl nicht nur Bedürftige könnten sich dann während abgesprochener Zeiten Obst, Milch oder Gemüse aus dem Haus abholen – und zwar gratis.

Von Hilke Kottlick