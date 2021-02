Meinersen

Der Bund investiert mehr als 5 Milliarden Euro in mehr als 3000 Bahnhöfe – und einen kleinen Teil der Summe bekommt auch der Meinerser Bahnhof in Ohof ab, der barrierefrei umgebaut werden soll. Er gehört damit zu den 111 kleinen Bahnhöfen mit bis zu 1000 Fahrgästen am Tag, die von diesem Förderprogramm profitieren und mit insgesamt 330 Millionen Euro aufgewertet werden sollen.

Ziel ist es, neben der wichtigen Barrierefreiheit ein attraktives Erscheinungsbild für die Fahrgäste der Bahn zu schaffen. So soll ein Beitrag dazu geleistet werden, die Zahl der Fahrgäste der Bahn bis 2030 zu verdoppeln und somit die klimafreundliche Schiene zum Verkehrsträger Nummer eins zu machen. „Ich freue mich, dass es gelungen ist, den Umbau des Bahnhofes in Meinersen zu fördern. Gerade für die vielen Pendler in Richtung Wolfsburg und Hannover bedeutet dies, dass Einschränkungen abgebaut und die Bahnreise einfacher und attraktiver für alle wird, “ erklärt die Bundestagsabgeordnete der CDU für Gifhorn, Ingrid Pahlmann, in einer Pressemitteilung.

Zahlreiche Einzelmaßnahmen gehören zum barrierefreien Umbau

Zu den Umbaumaßnahmen gehören neben barrierefreien Bahnsteigzugängen eine bessere Wegeführung, Markierungen und Informationssysteme für Reisende, SPD-Bundestagsabgeordneter Hubertus Heil zählt in seiner Pressemitteilung zu dem Thema Rampen, barrierefreie Bahnsteigzugänge und höhere Bahnsteige auf. „Barrierefrei von A nach B zu gelangen stellt insbesondere im ländlichen Raum mobilitätseingeschränkte Reisende immer wieder vor großen Herausforderungen. Mit diesem Investitionsschub verbessern Bund und Länder den öffentlichen Personennah- und Personenfernverkehr nachhaltig“, erklärt er.

Ein weiteres Sofortprogramm zur Unterstützung regionaler Handwerksbetriebe

Ob und welche Bahnhöfe im Landkreis Gifhorn auch noch mit Hilfe eines Sofortprogramms zur Unterstützung von regionalen Handwerksbetrieben profitieren, kann Heil zurzeit noch nicht sagen. „Die geförderten Bahnhöfe werden derzeit festgelegt.“ 120 Millionen Euro lässt sich der Bund dieses Programm kosten, bei dem es um die Entfernung von Graffiti, Reparatur von Schäden, Neugestaltung von Wartebereichen, Wänden, Böden oder Beleuchtungsanlagen durch regionale Handwerksunternehmen geht. „Unser klares Bekenntnis als Bund ist: wir investieren auch in der Krise weiter in unsere Infrastruktur und in unser Handwerk vor Ort“, betont Heil.

Von der AZ-Redaktion