„Ich bin nicht grundsätzlich gegen den Wolf“, sagt Georg Hormann aus Flettmar. In seiner Nähe möchte er ihn aber nicht haben. Deshalb hat der 66-Jährige nach mehrfachen Sichtungen in der Nähe seines Hauses – und sogar auf dem Grundstück selbst – Experten zu Hilfe gerufen. Mitarbeiter des niedersächsischen Wolfsbüros und des Umweltministeriums waren jetzt vor Ort, um sich auf die Spur des Wolfes zu begeben – ein umfangreiches Monitoring wird folgen.

„Es sind Wölfe in der Nähe“, berichtete die Mitarbeiterin des Wolfsbüros. So sind im Ringelah, bei Lachendorf und bei Burgdorf Rudel bestätigt. Die Wege von dort nach Flettmar sind für einen Wolf kein Problem. Schon deshalb spricht einiges dafür, dass es sich bei dem in Flettmar gesichteten Tier tatsächlich um einen Wolf handelt. Möglicherweise handele es sich um ein Jungtier, das auf der Suche nach einem neuen Territorium ist, so die Mitarbeiterin. Nutztierrisse sind aus Flettmar bislang nicht bekannt.

In dem nahe gelegenen Waldstück hält sich der Wolf wahrscheinlich nicht regelmäßig auf

Georg Hormann zeigte den Wolfsexperten, wann und wo er das Tier gesehen hat. Er berichtete von zwei Wolfssichtungen in diesem Jahr und einer im November 2020. Auf seinem Grundstück habe er mehrfach Losung und Fußspuren gefunden. In den vergangenen Wochen seien im Umkreis zudem immer wieder Spuren im Schnee zu sehen gewesen. Hormann führte die Gruppe auch in das nahe gelegene Waldstück, wo er den Bau des Tieres vermutete. Dass es sich dort regelmäßig aufhält, ist aber eher unwahrscheinlich. Zum einen ist es dort laut Wolfsbüro-Mitarbeiterin zu unruhig, denn viele Dorfbewohner gehen dort regelmäßig mit ihren Hunden spazieren. Zum anderen nähmen Wölfe derzeit keinen Bau an – darin halten sie sich nur zum Werfen auf.

„Wir nehmen die Sichtungen ernst“, sagte die Wolfsexpertin. Nach den Meldungen von Georg Hormann wurde eine Datenbank für Flettmar eröffnet. Nun ist das Wolfsbüro auf weitere Meldungen angewiesen. „Sonst können wir in diesem Fall nicht reagieren“, so die Expertin. Wo und wann werden Tiere gesehen? Wie nahe wagen sich Tiere an Häuser oder sogar Menschen heran? Wer Fotos oder Filme von Wölfen macht, sollte diese an das Wolfsbüro, die Landesjägerschaft oder den zuständigen Wolfsberater senden. Wichtig dabei: Das Material muss direkt vom Urheber stammen, sonst darf es nicht verwendet werden. „Es gibt hohe Standards“, so die Expertin – es muss klar sein, von wem das Material stammt und wo es aufgenommen wurde.

Losungsfunde sind für die Wolfsexperten äußerst wertvoll

Als ersten Schritt im Wolfsmonitoring von Flettmar wurde nun eine Fotofalle am Rande des Gartens von Georg Hormann aufgehängt. Die Landesjägerschaft wird weitere Fotofallen in der Gegend installieren und wahrscheinlich auch nach Losung suchen. „Die ist für uns Gold wert, um die Genetik zu bestimmen“, erläuterte die Mitarbeiterin des Wolfsbüros. Aus der Datensammlung folgen dann die nächsten Schritte: Ist der Wolf zu oft und zu nah bei den Menschen, kommen zunächst ein Verscheuchen, etwa durch Licht und Lärm, oder eine Vergrämung, etwa durch Schmerzimpulse, infrage.

Auch wenn Georg Hormann betont, nicht grundsätzlich gegen die Rückkehr des Wolfes zu sein, ist für ihn klar: „Es muss etwas getan werden.“ Zu sehr ist es ihm in Erinnerung geblieben, als das Tier bei einem Spaziergang mit den jüngsten Enkelkind plötzlich vor ihm stand – und ihm zufolge keinerlei Scheu zeigte.

