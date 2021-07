Fledermäuse brauchen Nistkästen – Leiferdes Naturschutz-Jugend hilft

Leiferde

Neue Aktion der Naju-Gruppe Gifhorn: Die Kinder aus der Gruppe der Naturschutzjugend hängten kürzlich sechs Kästen auf als Nisthilfe für Fledermäuse. Dazu brachen sie mit ihren Betreuern Mareike Heinen und Thomas Böldicke auf in das Waldstück Harmbütteler Holz in Leiferde. Am Rand des Waldes suchten sie nach geeigneten Standorten für die Fledermauskästen.

Thomas Böldicke erläuterte, das sei besonders wichtig, damit die Nisthilfen auch angenommen würden von den Fledermäusen. Nur am Waldrand seien geeignete Plätze. Mit einer Leiter ging es in die passende Höhe, dann wurden die Fledermauskästen an den Bäumen befestigt. Die Tiere hätten inzwischen zunehmend Probleme, in der Natur überhaupt noch Nistplätze zu finden. „Ihre Zahl nimmt außerdem ohnehin ab, weil es zu wenig Insekten gibt für sie als Nahrung“, sagte Böldicke.

Welche Bäume stehen im Mischwald des Harmbütteler Holzes?

Während der Suche nach Standorten für die sechs Nistkästen nutzte die Naju-Gruppe auch die Gelegenheit, sich mit den Bäumen des Mischwaldes zu beschäftigen. Eichen und Buchen finden sich im Harmbütteler Holz zum Beispiel. „Wir gucken sie uns genau an, fühlen die Blätter und die Rinde“, sagte Böldicke. Außerdem würden auch Waldmandalas gelegt.

Die Nistkästen für die Fledermäuse hatten die jungen Naturschützer vorab selbst gebastelt. Zehn bis zwölf Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren bilden den Kern der Naju-Gruppe, treffen sich regelmäßig für Aktionen. Die Gruppe gibt es seit Ende des Jahres 2018, sie hat sich gut entwickelt. Unter anderem war sie schon auf Erkundungstour mit Becherlupen, um Insekten zu betrachten, auch mikroskopiert haben die Kinder bereits. Auch Umweltthemen wie die Windenergie habe man beispielsweise im Blick. Durch die Corona-Pandemie waren zeitweise keine Präsenz-Veranstaltungen möglich, doch: „Wir haben dann das Programm Zoom genutzt, um online etwas gemeinsam zu machen“, berichtete Böldicke.

Gemeinsam etwas in der Natur unternehmen

Die Aktion im Harmbütteler Holz war nun eine willkommene Gelegenheit, wieder etwas direkt in der Natur zu machen. Gute zwei Stunden wanderte die Gruppe durch das Waldgebiet. Grundsätzlich komme man etwa alle vier Wochen zusammen für Aktionen, sagte Böldicke. Wer Interesse hat, kann sich per Mail an naju@nabu-gifhorn.de melden.

Von Chris Niebuhr