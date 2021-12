Feuerwehren und Schulmensa beschäftigen Samtgemeinderat Meinersen

Meinersen

Mit dem Brandschutzbedarfsplan, dem Schulmensabetrieb als GmbH & Co. KG und Abbiegeassistenten für Feuerwehrfahrzeuge befasste sich Meinersens Samtgemeinderat. Zudem standen überplanmäßige Ausgaben zur Abstimmung.

Vorsitzender Wilfried Voiges wies eingangs darauf hin, dass man über den Brandschutzbedarfsplan in den Gruppen zunächst weiter beraten wolle. Ein Beschluss sollte allerdings auf Wunsch der Verwaltung zumindest hinsichtlich der neu zu schaffenden Stelle eines hauptamtlichen Gerätewartes gefasst werden, sagte er. Samtgemeindebürgermeisterin Karin Single begründete das: „Wir möchten dabei keine weitere Zeit verlieren und mit der Stellenausschreibung beginnen.“

Gerätewart soll Freiwillige Feuerwehren entlasten

Philipp Raulfs (SPD) sagte, dass auf die Feuerwehren der Samtgemeinde Verlass sei – sowohl bei der Mannschaftsstärke als auch bei den Fähigkeiten. Die Politik sei jetzt gefordert, „ihre Hausaufgaben zu machen“, sprich die Stelle eines hauptamtlichen Gerätewartes zu beschließen und die ehrenamtlichen Brandschützer so ein Stück weit zu entlasten. Einen entsprechenden Antrag habe die SPD schon 2019 gestellt. Die Ratsmehrheit jedoch habe die Entscheidung immer wieder vertagt. Daneben sah er Bedarf, die Digitalisierung voranzubringen.

Pesi Daver (Grüne) erklärte, dass der Bedarfsplan zwar verbindlich, aber letztlich nur ein „Planungsinstrumentarium“ sei, dass unter anderem Fahrzeugkäufe bis 2036 enthalte. „Wer weiß schon, wie die dann aussehen? Fahren wir dann überhaupt noch mit Verbrennungsmotoren?“, fragte er. Untätig sei man übrigens nicht gewesen in den vergangenen zwei Jahren, habe man doch in der Verwaltung zwei Stellen neu geschaffen, um die Feuerwehren zu entlasten. Beim Gerätewart seien noch offene Fragen zu klären. Er brauche etwa ein Dienstfahrzeug und eine Werkstatt. Dank gebühre jedenfalls dem Feuerwehrkommando für die „gründliche und präzise Führung“, die auch in der Pandemie Einsatzbereitschaft gewährleiste.

Der Samtgemeinderat entschied, den Bedarfsplan zu Beratung zurück in die Gruppen zu geben. Beschlossen wurde lediglich, die Stelle eines hauptamtlichen Gerätewartes unbefristet und mit 39 Wochenstunden auszuschreiben.

Samtgemeinderat beschließt Mensabetrieb

Der Rat war sich einig, einen Mensabetrieb als GmbH & Co. KG einzurichten. Dieser Prozess soll juristisch begleitet werden – für außerplanmäßige Kosten in Höhe von 10.000 Euro. Zudem beteiligt sich die Samtgemeinde an der beschlossenen Rechtsform mit 25.000 Euro. Die Verwaltung bereitet nun den Vertrag mit ihrem Geschäftspartner vor. Der Rat beschließt darüber gesondert. Auf Antrag der Gruppe CDU-Grüne wird auch die Politik in die „strategische Planung des operativen Geschäfts“ eingebunden. „Wir wollen nicht beim Abwasch helfen, uns aber mit Ideen einbringen und sicherstellen, dass sich die Kinder gesund ernähren“, sagte Ingrid Seffer (CDU).

Bei allen neuen Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen, die der Samtgemeinde Meinersen gehören, werden Abbiegeassistenten nachgerüstet. Betroffen sind davon nur Fahrzeuge der Feuerwehren. Erforderlich sind neun Assistenzsysteme für zusammen 27.000 Euro.

Neuer Bauhof wird teurer als gedacht

Der Neubau des Bauhofes wird teurer als gedacht. Der Samtgemeinderat stellte daher einstimmig überplanmäßig 400.000 Euro bereit. „Wir können es nicht ändern. Der Bauhof muss fertig werden“, sagte Ingrid Seffer (CDU). Ebenfalls mehr als geplant kostet der Anbau an die Leiferder Grundschule für den Ganztagsbetrieb. Der Rat segnete 180.000 Euro zusätzlich ab. Thomas Böker (SPD) sagte, dass man den Anbau benötige. Die Kosten allerdings seien „schockierend“. Erst 700.000 und nun rund 880.000 Euro für gerade einmal zwei weitere Räume und einen Flur. „Dafür bekommt man als privater Bauherr ein Wohnhaus mit allem Schnickschnack“, sagte er. Bei öffentlichen Bauprojekte dagegen uferten die Kosten immer wieder aus, weil man an gesetzliche Vorgaben gebunden sei.

Von Ron Niebuhr