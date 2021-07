Feuerwehreinsatz in Ohof: Gasgeruch aus dem Altenheim

Ohof

Die Feuerwehren aus Ohof, Meinersen, Leiferde und Hillerse sowie der Einsatzleitwagen aus Ahnsen wurden am Dienstag um 21.15 Uhr alarmiert: Im Seniorenheim Ohof kam Gasgeruch aus dem Keller. Nachdem die ersten Kameraden aus Ohof unter der Leitung von Ortsbrandmeister Rene Heuer vor Ort waren, wurde auch tatsächlich ein komischer Geruch wahrgenommen. Nachdem eine Wasserversorgung aufgebaut war, ging ein Trupp unter Atemschutz in den Keller vor, um den Gashahn zu schließen. Danach haben sich Kameraden der Feuerwehr Hillerse mit einem Gasspürgerät auf die Suche nach der Ursache gemacht. Das Gerät schlug nicht an, aber der Geruch blieb. Nach längerer Suche machte die Feuerwehr den Antriebsraum eines Fahrstuhls als Geruchsquelle aus. Da einer der beiden Fahrstühle im Haus einen Defekt hatte, wurde der andere Fahrstuhl im Haus an dem Tag überdurchschnittlich beansprucht, sodass das Hydrauliköl sehr heiß geworden war. Damit das Öl besser abkühlen konnte, hatte ein Techniker der Wartungsfirma den Deckel des Ausgleichsbehälters geöffnet und die Tür zum Antriebsraum offen gelassen.

Gegen 22.30 Uhr konnten die 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren, die Besatzungen der beiden DRK-Rettungswagen, der Notarzt und die beiden Beamten der Meinerser Polizei wieder abrücken.

Von der AZ-Redaktion