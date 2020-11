Feuerwehr-Willi besucht mit seinem Kamerateam die Hillerser Feuerwehr

Hillerse

Bei den Feuerwehren im deutschsprachigen Raum ist André Willer aus Neustadt in der Region Hannover besser bekannt als „Feuerwehr-Willi“. Mit seiner Kamera ist er immer da, wenn es etwas über die Arbeit der Feuerwehr zu berichten gibt. Jetzt besuchte Feuerwehr-Willi mit seinem Team die Freiwillige Feuerwehr Hillerse und war nicht nur von dem über 60 Jahre altem Tanklöschfahrzeug der Wehr begeistert. Das Video wird wohl zum Jahreswechsel auf Feuerwehr-Willis YouTube-Kanal zu sehen sein.

„Die Hillerser Sebastian Schwab und Max Lippert haben mich auf der Florian Messe in Dresden an meinem Stand besucht“, so Feuerwehr-Willi. „Sie schwärmten mir vom dienstältesten Tanklöschfahrzeug Niedersachsens vor.“ Da war für Willer klar, dass er mit seinem Team nach Hillerse kommen will. „Aufgrund der Corona- Lage haben wir den Termin nicht auf die lange Bank geschoben.“

Erstmal mit der Drohne über das Gerätehaus und den angrenzenden Übungsplatz

In Hillerse machte er sich erst einmal ein Bild vom Gerätehaus und dem angrenzenden Übungsplatz, überflog beides mit seiner Drohne. Anschließend führte ihn der stellvertretende Ortsbrandmeister Michael Zech durch das zehn Jahre alte Gebäude. Gerade die Trennung der Umkleidebereiche von der Fahrzeughalle und konsequente Möglichkeiten, nach dem Einsatz dekontaminierte Einsatzkleidung abzulegen, begeisterten ihn. „Feuerkrebs rückt immer mehr in den Mittelpunkt“, so Willer. Dabei handelt es sich um Erkrankungen, die Feuerwehrleute durch ihren Einsatz erleiden. Sie werden häufig Brandrauch, Dieselabgasen oder Baustoffen wie Asbest ausgesetzt. „Das Thema Hygiene ist hier sehr gut und konsequent umgesetzt“, war er voll des Lobes.

Beim Anblick des Tanklöschfahrzeugs von 1956 bekommt Willer Gänsehaut

Doch Höhepunkt des Besuches war die Besichtigung des Tanklöschfahrzeuges der Wehr aus dem Jahr 1957. „Da stehen mir die Nackenhaare hoch, ich habe eine Gänsehaut“, beschrieb er seine Gefühle, als das mächtige Fahrzeug aus der Halle gefahren wurde. Gerätewart Michael Ortmann hatte für Feuerwehr-Willi auch sämtliche technische Daten parat. „Das Fahrzeug war bis 1991 bei der Bundeswehr im Dienst“, so Ortmann. „Damals haben wir es für eine Mark erwerben können. Wir haben das große Glück, dass wir mit dem Lkw-Meister Jens Bögeholz und seinem Vater, dem Lackierer Ludwig Bögeholz, zwei Mitglieder haben, die sich hauptsächlich um das Fahrzeug kümmern.“ Denn im Gegensatz zu modernen Fahrzeugen braucht der alte Wagen mehr Aufmerksamkeit, Ölstände und Kühlflüssigkeit müssen regelmäßig kontrolliert werden, Schmieren und Fetten gehört ebenfalls zu den regelmäßigen Aufgaben.

Feuerwehr-Willi ließ sich alle Details des Fahrzeuges erklären und drehte natürlich auch eine Runde mit dem Wagen. Abschließend zeigte er sich begeistert von der Hillerser Feuerwehr. „Wie wir hier aufgenommen wurden, zeigt, dass hier gute Kameradschaft herrscht.“ Auch lobte er, dass die Hillerser Wehr alle Abteilungen – von der Kinderfeuerwehr über die Jugendfeuerwehr, Einsatzabteilung bis hin zur Altersabteilung – habe. Und sogar noch einen Musikzug.

Nach rund vier Stunden in Hillerse packten Feuerwehr-Willi und sein Team ihr Equipment wieder ein. In den kommenden Wochen entsteht daraus ein spannender Film, der dann um den Jahreswechsel online gestellt werden soll.

