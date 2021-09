Feuerwehr Meinersen setzt auf Alarm-Monitore – so lautet das Fazit

Meinersen

Bekanntes Szenario bei der Feuerwehr – es brennt oder es hat gekracht, Unfall. Die Einsatzkräfte sind bereits über den aPager – den Handy-Alarm – informiert. Eilig fahren sie zum Feuerwehrhaus. Dort erfahren sie bereits beim Eintreffen über Lautsprecher und zwei Displays alles Nötige über den bevor stehenden Einsatz. Während sich die Kräfte umziehen und zu den Einsatzfahrzeugen eilen, sehen sie mit einem Blick auf zwei Monitore, ob es sich um ein Feuer oder eine technische Hilfeleistung handelt und welche Fahrzeuge dafür erforderlich sind. Zugleich zeigt eine Anfahrtskarte den Weg zum Einsatzort. Parallel werden alle Infos ausgedruckt – zur schnellen Mitnahme in den ausrückenden Fahrzeugen.

Die Meinerser Feuerwehr testet derzeit zwei große Alarm-Displays, die zur besseren Ansicht für alle Aktiven hoch oben in der Fahrzeughalle der Wehr installiert sind. „Diese Monitore sind eine große Erleichterung“, lautet das Fazit von Ortsbrandmeister Kai Ludolf und seinem Stellvertreter Horst-Oliver Hofmann nach einjähriger Testphase.

Informationen über Waldbrände oder Pegelstände der Oker

Die Alarm-Monitore informieren laut Führungs-Duo der Freiwilligen Feuerwehr Meinersen aber nicht nur über Einsatzort, Anfahrtsweg oder erforderliche Fahrzeuge – sie können und bieten mehr. „Es gibt unter anderem Waldbrand-Informationen während der trockenen Jahreszeit“, erläutert Ludolf. Weiterhin sind eine „Unwetter-Karte und auch der Pegelstand der Oker“ abrufbar, genauso eine Legende über bisherige Einsätze.

Früher erfolgte laut Ludolf die Alarmierung über Funk. Trafen die Feuerwehrleute in der Wache ein, wurde für alle gut hörbar laut gebrüllt „Technische Hilfeleistung“ oder „Feuer“. Die Einsatzkräfte wussten jetzt, mit welchem Fahrzeug sie ausrücken sollen. Es folgte laut Ludolf das „Alarm-Fax“, das auch nach wie vor ausgedruckt wird. Damit erhalten die Feuerwehrfrauen und -männer alle erforderlichen Infos schriftlich und somit zur Mitnahme in den Fahrzeugen.

Die neue Technik spart Zeit beim Einsatz

Gespeist über die aPager – laut Ludolf eine Zusatzalarmierung per Handy-App – stellen die Alarm-Monitore in der Halle mit Ansicht der Anfahrtskarte, des Einsatzortes über Google-Earth und die Empfehlung der Einsatzfahrzeuge nun eine weiter technische Verbesserung dar. Ludolf und Hofmann zeigen sich von dieser neuen Technik beeindruckt. „Damit geht es einfach schneller“, weist Hofmann auf eine nicht unerhebliche Zeitersparnis beim Aufbruch zum Einsatz hin.

Das Meinerser Feuerwehrhaus Die Freiwillige Feuerwehr Meinersen – eine von drei Stützpunktwehren in der Samtgemeinde – stammt aus dem Jahr 1883. Im Erdgeschoss der Feuerwehrhalle, gebaut 1995 im Meinerser Ortskern, sind Fahrzeughalle, Aufenthaltsraum, Werkstätten für Geräte- und Atemschutzgerätewarte und eine Waschhalle untergebracht, die von allen Wehren aus den Nachbarorte genutzt werden kann. Im ersten Stock befinden sich das Büro des Ortsbrandmeisters, ein Raum für die Jugendwehr, ein Übungsraum für den Feuerwehrmusikzug sowie ein Sitzungsraum.

Beide Führungskräfte können deshalb auch anderen Wehren die Anschaffung solcher Garagen-Computer empfehlen, die umfassende Informationen per Display liefern, obwohl: Ludolf weist auch auf kleine Kinderkrankheiten hin. So berichtet er von einem Einsatz in Müden. Die Anfahrtskarte zeigte aber nicht den tatsächlichen Ort in Müden/Aller, sondern führte nach Müden/Örtze. Offenbar ein Eingabe-Fehler. „Zumeist sitzt die Fehlerquelle ja vor dem PC“, meint Ludolf. Und auch sein Stellvertreter Hofmann schmunzelt und meint mit Blick auf alle Aktiven – trotz ausgefeilter Technik – „Mitdenken ist erlaubt.“

Von Hilke Kottlick