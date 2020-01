Zwölf Rote Rosen für Jugendwartin Jasmin Boldt

Flettmar

Das abgelaufene Jahr war mit elf Einsätzen eher ein ruhiges Jahr für die Brandschützer aus Flettmar. Das berichtete Ortsbrandmeister Kai Hasenjaeger während der Jahreshauptversammlung. Langweilig wurde es für die Ehrenamtlichen aber trotzdem nicht.

Nachwuchsgruppen sind gut aufgestellt

Die Feuerwehr Flettmar hat derzeit 38 Aktive, zwölf Mitglieder in der Altersabteilung, 17 in der Jugendfeuerwehr und zwölf in der Kinderfeuerwehr. Hasenjaeger freut sich besonders über die erfolgreiche Jugend- und Kinderfeuerwehr: „Beide Abteilungen sind sehr gut aufgestellt. Nach einigen Jahren mit Nachwuchssorgen in der Jugend muss sich darüber im Moment niemand mehr Gedanken machen.“ Die Gruppenführer berichteten von verschiedenen Übungsdiensten, besuchten Lehrgängen und Veranstaltungen für das dörfliche Leben.

Ehrungen für langjährigen Dienst

Dirk Draeger wurde als neuer Sicherheitsbeauftragter bestätigt und in der 1. Gruppe fiel die Wiederwahl einstimmig aus, somit bleiben Jens Ebeling und sein Stellvertreter Karl Joachim Ehresmann Gruppenführer. Im Anschluss an die Berichte wurden Ehrungen und Beförderungen vorgenommen. Befördert wurden zu Hauptfeuerwehrmännern Dominik Linneweh und Timo Wendland und zum Hauptlöschmeister Alexander Kampen. Geehrt wurden Olaf Brockmann für 25 Jahre aktiven Dienst und Andreas Linneweh für 40 Jahre.

Persönlicher Abschied

Als neuer Jugendwart übernimmt Dominik Linneweh den Posten von Jasmin Boldt, seine neue Stellvertreterin ist Laureen Linneweh. Zum Abschluss gab es für die scheidende Jugendwartin Jasmin Boldt noch eine Überraschung: Die Jugend wollte es sich nicht nehmen lassen, sich persönlich zu verabschieden, und so kamen zwölf Jugendliche jeweils mit einer Rose zum Abschied zur Versammlung.

Von unserer Redaktion