Das Artensterben macht keine Pause, das Gifhorner Aktionsbündnis steht in den Startlöchern für das Volksbegehren Artenvielfalt, und die Unterschriftenbögen liegen druckfrisch bereit: Ab sofort startet das Sammeln der Unterschriften im Landkreis Gifhorn. Wer Tier- und Pflanzenarten in Niedersachsen besser schützen will, kann unterschreiben. Das Aktionsbündnis weist darauf hin, dass im Land die Hälfte von 11 000 Tier- und Pflanzenarten bedroht sind, 62 Prozent der Wildbienenarten gefährdet und Millionen Brutvögel verschwunden. „Neben dem Klimawandel ist das Artensterben eine der größten Herausforderungen unserer Zeit“, sagt Florian Preusse, einer der Sprecher des Gifhorner Aktionsbündnisses und Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes Gifhorn. „Wir brauchen niedersachsenweit 610 000 Unterschriften für das Volksbegehren Artenvielfalt, damit besserer Tier- und Pflanzenschutz in Niedersachsen Gesetz wird“, so Henrik Werner, Sprecher des Kreisverbandes Gifhorn von Bündnis 90 / Die Grünen. Das Volksbegehren können alle unterschreiben, die in Niedersachsen ihren Wohnsitz haben und wahlberechtigt sind. Das Unterschreiben ist nur auf den Original-Unterschriftenbögen gültig. Die Unterschriftenlisten liegen in der Geschäftsstelle der Grünen in Gifhorn, Steinweg 60, geöffnet von 10 bis 12 Uhr, und im Nabu-Artenschutzzentrum Leiferde, 9 bis 18 Uhr. Außerdem gibt es viele weitere Läden, in denen die Unterschriftenlisten ausliegen. Infos dazu und zu Ansprechpartnern gibt es unter www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt/. Wer selber Unterschriften sammeln möchte, bekommt die Bögen per Mail an material@artenvielfalt-niedersachsen.jetzt oder telefonisch unter (05 11) 91 10 525. Kontakt zum lokalen Aktionsbündnis gibt es per Mail an gifhorn@artenvielfalt-niedersachsen.jetzt.