Ettenbüttel

Seine Homepage macht neugierig. Sie informiert über sein Atelier in Ettenbüttel, sie erzählt von Auftragsarbeiten, zeigt Fotos von Ausstellungsstücken – allesamt gefertigt von Matthias Wiegmann. Der 52-Jährige, der sich selbst als „Freigeist“ bezeichnet, arbeitete ehemals auf dem Bau, lernte Bauschlosser, berichtet von zahlreichen Stationen seines Arbeitslebens. Seine Ausführungen werden von Zwinkern und Zuckungen unterbrochen. Wiegmann leidet am Tourette-Syndrom und kann mit dieser Erkrankung nicht mehr arbeiten, er ist Frührentner. Das hindert den in Gifhorn aufgewachsenen Wiegmann aber nicht daran, individuelle Kunststücke herzustellen – das kann eine Bank sein, ein Pfeffer-Streuer oder ein rustikaler Tisch. „Alles ist möglich“, sagt er mit Verweis auf den Werkstoff, in dem er Erfüllung gefunden hat. Wiegmann arbeitet mit Holz.

Die Leidenschaft für Holz hat in ihm geschlummert

Seine Leidenschaft begann damit, „dass ich Möbel aufgearbeitet und restauriert habe“, erzählt er. „Hobbymäßig“ hat er sich damit beschäftigt. „Wenn ich etwas aber nicht mehr sehen kann, verkaufe ich es auf dem Flohmarkt“, macht er kurzen Prozess mit für ihn langweilig gewordenen Dingen. „Ich habe eine Malerin kennen gelernt“, berichtet er. „Sie hat in mir das gesehen, was der Herrgott mir und meinem künstlerisch begabten Papa mitgegeben hat – die Leidenschaft für Holz.“ Die hat in ihm „geschlummert“, sagt er. Jetzt lebt er dafür, zumindest wenn er fit ist. „Je nachdem wie es mir mit meiner Erkrankung geht. Mal funktioniert es 14 Tage lang, dann wieder zwei Tage gar nicht.“ Wenn es „funktioniert“, dann agiert Wiegmann äußerst kreativ. Und wenn in seinem Holz-Atelier in Ettenbüttel auch pures Chaos herrscht, so sieht er darin eine „kontrollierte Unordnung“. Er schmunzelt und verweist auf das „Genie, das das Chaos beherrscht“. Auf seiner Homepage beschreibt er dazu seinen Tag: „Das Zusammenspiel aus Holzabschnitten, Spänen, Staub und Leinölduft, das Betrachten und die kritische Prüfung, das Analysieren einer kreativen Idee, sind mein Tagwerk.“

„Ich ergänze Teile eines Biedermeier-Schrankes mit Metall-Teilen

Wiegmann gewährt Einblick: „Das Formen von Holz bedeutet für mich, das Formen meiner Persönlichkeit, das Formen einer Künstlerseele, die einen Weg gefunden hat, sich zu verwirklichen.“ Dabei greift er das aktuelle Thema Upcycling auf. Dabei werden laut Wiegmann Abfallprodukte und nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt. Ihm als Holzkünstler ist es dabei wichtig, „dass diese Werke nicht nur einen ästhetischen, sondern auch einen Nutz-Wert haben“. Er beschreibt dazu ein mögliches Vorgehen:„Ich ergänze fehlende Teile eines alten Biedermeier-Schranks mit Stücken aus Metall – auf Absprache, versteht sich.“ Doch er stellt seine Arbeiten auch aus – beispielsweise im Schloss Care in Braunschweig, im Vielleicht-Café in Braunschweig, bei der LeifArt in Leiferde.

Von Hilke Kottlick