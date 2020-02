Die Freiwillige Feuerwehr hat einen neuen Chef

Ettenbüttel

Die Feuerwehr Ettenbüttel hat einen neuen Chef. Bei der Jahresversammlung wählten die Aktiven am Samstag Christopher Bendowski als Nachfolger von Lars Wendlandt. Ansonsten gab es auch noch viel Lob für die Brandschützer, auch wenn sie vergangenes Jahr mit sieben Einsätzen ein sehr ruhiges Jahr gehabt hatten.

Der Vorsitzende des Feuerschutzausschusses der Samtgemeinde Meinersen, Carsten Schaffhauser, betonte: „Ihr seid immer da. Die Bevölkerung kann sich auf euch und eure Arbeit verlassen.“ Auch Horst Schiesgeries, Bürgermeister der Gemeinde Müden, meinte: „Der Stellenwert der Feuerwehr in der Gesellschaft ist hoch.“ Er dankte den Ettenbüttelern für ihren wunderbaren Dienst – gerade auch im Bereich der Jugendarbeit.

Lars Wendlandt war 15 Jahre lang Ortsbrandmeister der Feuerwehr Ettenbüttel, zuvor drei Jahre lang stellvertretender Ortsbrandmeister. Er trat nun ins zweite Glied zurück. Matthias Klose, Abschnittsleiter Süd der Kreisfeuerwehr Gifhorn, betonte: „Das war eine lange Zeit und keine Selbstverständlichkeit. Du hast die Feuerwehr mit Herzblut geführt.“ Gerade in der heutigen Zeit leite sich eine Ortsfeuerwehr nicht einfach so, es sei in der jüngeren Zeit sehr viel Administration hinzugekommen. Für Lars Wendlandt wählten die aktiven Kameraden dann als neuen Chef ihres Kommandos Christopher Bendowski.

Mit Personalien ging es weiter: Auch einige Ehrungen und Beförderungen standen an bei der Jahresversammlung. Rainer Schiemenz wurde zum Oberlöschmeister befördert, Lukas Grüning zum Feuerwehrmann. Geehrt wurden für 40 Jahre aktiven Dienst Dirk Wendlandt und für 25 Jahre aktiven Dienst Uwe Gebhardt.

Samtgemeindebrandmeister Sven Mayer berichtete, dass es nicht nur für die Ettenbütteler Feuerwehr ein ruhiges Jahr gewesen sei. Auch die Wehren in der Samtgemeinde insgesamt hätten mit 82 Einsätzen ein „relativ ruhiges Jahr“ erlebt. Im Jahr zuvor habe es noch 144 Einsätze gegeben – viele Sturmereignisse hätten dazu beigetragen. Das zweite Halbjahr 2019 sei mit nur 29 Einsätzen sogar schon „fast verdächtig ruhig gewesen“, meinte Mayer. Auffällig jedoch sei die insgesamt hohe Zahl von schweren Verkehrsunfällen gewesen im vergangenen Jahr: Insgesamt zwölf seien es gewesen gegenüber sonst im Schnitt vier. „Und unter den zwölf Unfällen waren leider fünf mit Toten“, sagte Mayer.

Größtes Projekt für die Feuerwehren der Samtgemeinde Meinersen in diesem Jahr wird der Einstieg in die Planung des neuen Feuerwehrhauses in Flettmar. Darin waren sich Mayer und Schaffhauser einig. Zudem, so Schaffhauser, würden Einsätze verursacht durch Fehlalarme von Brandmeldeanlagen künftig kostenpflichtig und damit teuer für die Betreiber der Anlagen. Man erhoffe sich eine bessere Wartung der Anlagen und damit verbunden einen Rückgang der Fehlalarme.

