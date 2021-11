Prompte Reaktion – nach einem ausgefeilten Plan werden jetzt erste Maßnahmen umgesetzt: Das allmorgendliche Parkchaos in der Sackgasse vor der Kita Harlekin in Meinersen soll Schnee von gestern sein.

Was gegen das Park-Chaos vor der Harlekin-Kita in Meinersen passiert

Verkehr - Was gegen das Park-Chaos vor der Harlekin-Kita in Meinersen passiert

Verkehr - Was gegen das Park-Chaos vor der Harlekin-Kita in Meinersen passiert