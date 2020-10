Meinersen

Herbstakademie im Künstlerhaus Meinersen – in zwei Gruppen arbeiten zehn Teilnehmer. Angeleitet von der Künstlerin Nora Lube erfahren die jüngsten Mitstreiterinnen – die 20-jährige Paula und die 17-jährige Janine –, was sie nach der Schule und im Studium alles so mit Kunst machen können. Im zweiten Kursus arbeiten acht Teilnehmerinnen unter Anleitung des Künstlers Jochen Weise an Projekten in den Bereichen Zeichnen, Malerei sowie im Holzschnitt.

Es spielt sich im kleineren Herbstrahmen ab

„Wir hatten während der Sommerakademie Probleme, alle Teilnehmer unterzubringen“, nennt Charlotte Dreschke von der Kreiskunstschule Gifhorn Hintergründe für das Angebot einer Herbstakademie. Arbeiteten im Sommer Dreschke zufolge „20 Leute in vier Gruppen in den Ateliers und auf den Fluren und auch im Garten des Künstlerhauses, so spielt sich jetzt alles drinnen ab, im kleineren Herbstrahmen“.

Wegen der Corona-Ausbreitung werkeln acht Teilnehmer an eigenen Arbeitsplätzen, die Zweiergruppe um Nora Lube arbeitet unter Einhaltung der Abstandsregeln mit Maskenschutz. Auch wurden die Teilnehmer laut Dreschke gebeten, „alles mitzubringen, was ihr anfasst“. Basismaterial stellen dabei die Kooperationspartner Kreiskunstschule und Künstlerhaus im Zuge dieser 14. Akademie, der im Sommer die 15. Veranstaltung folgen soll. Diese Hausöffnung für die Akademie ist laut Dreschke Teil des Künstlerhaus-Vereins-Konzeptes.

Einfach mal testen, worin man gut ist

Konzentriert arbeitet Paula an der Gestaltung einer Bewerbungsmappe. Die 20-Jährige nennt Kommunikations-Design als späteres Ziel. Die 17-jährige Janine besucht das Gymnasium in Meinersen. „Ich möchte sehen, worin ich gut bin“, sagt sie. Die Antwort folgt prompt von der 30-jährigen Künstlerin Nora Lube: „Zeichnen ist ihre Stärke.“

Angeleitet von Jochen Weise arbeiten die Teilnehmer der zweiten Gruppe. Andrea Ryll aus Isenbüttel versucht sich an einem Bild des holländischen Malers Piet Mondrian. Silke Schaper probiert sich im Holzschnitt aus. Ursula Rösch versucht sich in Acryl-Malerei. „Ich habe mich anfangs nicht getraut, teilzunehmen“, gesteht die Müdenerin. „Ich habe sie ermutigt, teilzunehmen“, sagt Weise. Sein Fazit: „Und zwar mit einem schönen Ergebnis, wir werden einen guten Weg finden.“

Eine Ausstellung der Werke findet wegen Corona nicht statt

„Wegen der Corona-Pandemie wird es im Anschluss an die erste Herbstakademie im Künstlerhaus Meinersen keine Ausstellung geben“, informiert Charlotte Dreschke.

Von Hilke Kottlick