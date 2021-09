Else und Wilhelm Plate aus Leiferde feiern diamantene Hochzeit

Leiferde

Auf die Frage, wie es gelingen kann, 60 Jahre miteinander verheiratet zu sein, antworten Else und Wilhelm Plate erst einmal mit einem Lächeln. Doch dann verraten sie ihr Geheimnis: Man muss zurückstecken können und aufeinander Rücksicht nehmen. Jetzt feiert das Paar seine diamantene Hochzeit.

Dazu ist die Familie eingeladen. „Wir machen ein schönes Frühstück zuhause“, sagt Else Plate. Familie – das sind Tochter Gundula und Sohn Frank sowie eine Enkelin und drei Enkel. Alles eine Spur kleiner, denn: „Wir haben ja unsere Goldhochzeit groß gefeiert.“ Und mit kleinen Feiern kennen sich die beiden aus. Schon die Hochzeit am 28. September 1961 fiel nicht sonderlich groß aus, da kurz zuvor Else Plates Vater gestorben war.

Der Leiferder Bahnhof spielt eine wichtige Rolle

Else Plate ist ein „Leiferder Kind“, wie sie selbst sagt. Am 27. Oktober 1938 als Else Lütge geboren, besuchte sie die Grundschule im Ort, arbeitete später als Kindermädchen und im Haushalt am Leiferder Bahnhof. Der sollte in ihrem Leben noch eine wichtige Rolle spielen. Als die Kinder groß waren, nahm sie eine Stelle im Verkauf in der Bäckerei Schrader in Leiferde an – für zwölf Jahre. „Das hat Spaß gemacht“, sagt die heute 82-Jährige.

Als der Krieg vorbei war, war der am 13. April 1934 in Hillerse geborene Wilhelm Plate gerade elf Jahre alt. „Man kann sich vorstellen, was das für eine Kindheit war“, sagt der heute 87-Jährige. Nach der Grundschule, die er in Hillerse besuchte, arbeitete er eine Weile in Frankfurt am Main auf dem Bau. „Lehrstellen waren ja Mangelware.“ Mit 19 wechselte er zu VW, arbeitete in der Lackiererei, zum Schluss als Meister in der Qualitätssicherung – bis zur Rente.

Zurück zum Leiferder Bahnhof. Wilhelm Plate fuhr immer von Hillerse dorthin mit dem Rad, und von dort dann mit dem Zug zu VW. „Oft war der Zug überfüllt und fuhr einfach weiter. Dann musste er zwei Stunden auf den nächsten warten“, erzählt Else Plate, die zu jener Zeit dort arbeitete. „Da hat man sich eben öfters gesehen. Auch wenn wir nicht viel Freizeit hatten, Zeit für ein paar Worte waren immer.“ Und diese Worte legten den Grundstein für das gemeinsame Glück. 1958 kaufte das Paar das Grundstück in Leiferde, auf dem dann 1960/61 gebaut wurde. Es gibt einen großen Garten, den das Paar heute noch genießt. Nur das Vieh, das früher zur Selbstversorgung gehalten wurde, wurde irgendwann abgeschafft.

Reisen sind das gemeinsame Hobby des Jubelpaares. Hauptziel mit dem Wohnwagen waren die Berge in Österreich, mit dem Gefährt wurde aber aus Spanien, Italien, die Ostsee angesteuert. Eine Schiffsreise in Russland, Flugreisen nach Mexiko, Brasilien, Marokko, Ägypten, ans Nordkap: „Wir sind viel rumgekommen. Und man behält die guten Erinnerungen von den Reisen“, sagt Else Plate. 2019 gab es die bisher letzte Urlaubsreise – eine Fahrt mit dem Kreuzfahrtschiff über das Mittelmeer.

Lebensmotto: Gemeinsam sind wir stark

„Wir haben unsere Jugend genossen, so wie es damals ging, haben getanzt und sind hier im Ort ins Kino im Saal gegangen. Man muss zufrieden sein, und wenn man es mal nicht ist, dann geht der Tag auch rum“, ziehen sie Fazit. Und Else und Wilhelm Plate haben ein Motto, dass sie auch nach 60 gemeinsamen Jahren weiter befolgen wollen: Gemeinsam sind wir stark. Was wir heute nicht schaffen, schaffen wir morgen.

Von Thorsten Behrens