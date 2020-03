Älteste Frau im Landkreis Gifhorn feiert heute 104. Geburtstag

Müden

Wer 104 Jahre alt wird, hat viel erlebt. Und wer dann auch noch so fit ist wie Elisabeth Grabowski, der kann auch viel davon erzählen. Im Seniorenheim Rama in Müden wohnt die Jubilarin. „Mir geht es gut hier“, sagt die älteste Frau im Landkreis Gifhorn. Das Einzige, was nicht mehr so recht will, sind die Augen – „ich kann nur noch schlecht sehen“. Ansonsten ist die 104-Jährige fit. „Ich bin ein fröhlicher Mensch“, sagt sie und erzählt aus ihrem Leben.

In Nordhausen geboren

In Nordhausen am Harz erblickte Elisabeth Grabowski als Schwester von zwei Brüdern am 4. März 1916 das Licht der Welt. „Meine Brüder leben nicht mehr, sie wurden nicht so alt“, berichtet sie. Zweimal war die 104-Jährige verheiratet. „Mein erster Mann war meine Jugendliebe“, erzählt sie. „Wir haben in Hamburg geheiratet, er ist dann im Krieg gefallen.“

Seit 2015 im Seniorenheim

Die Witwe zog nach Hannover. Dort arbeitete sie als Schneiderin und „ich lernte meinen zweiten Mann während der Arbeit kennen“. Auch dieser Mann verstarb. Betreut und umsorgt wird die Jubilarin seitdem von ihrem Sohn Ulrich. Zu ihm nach Müden zog sie als 90-Jährige. Dann passierte es als der Sohn nicht zu Hause war – wegen ihrer nach lassenden Sehkraft stolperte sie und stürzte. Die Rentnerin konnte nicht mehr allein bleiben und zog aus diesem Grund im Mai 2015 ins Seniorenheim Rama, wie Chefin Ruth Knorn berichtet. „Seitdem besucht Ulrich mich jeden Tag“, freut sich Eliabeth Grabowski und betont: „Er ist ein wirklich guter Sohn“.

Viel an frische Luft gehen

Einen kleinen Tipp für ein langes Leben hat sie auch parat: „Viel an die frische Luft gehen“, rät sie, ergänzt aber: „Das ist wohl auch Veranlagung.“ Wohl ebenso wie ihre glatte Gesichtshaut – „ich habe keine Falten“, freut sich die 104-Jährige über ihren Teint. Sie ist nach wie vor auch an Politik interessiert. „Die Demokratie ist gut, denn ich habe das Gegenteil erlebt“, sagt sie mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg, „der meine Familie durch geschüttelt hat“. Aber: „Ich bin ein lustiger Mensch und kein Jammer-Mann und habe alles gut überlebt.“

Kleine Kaffeerunde

Ihren 104. Geburtstag feiert Elisabeth Grabowski im Rahmen einer kleinen Kaffeerunde „mit zwei Freundinnen aus dem Dorf und einer Bekannten aus dem Heim“, verrät Ruth Knorn. Außerdem haben sich prominente Gratulanten angekündigt. Der Müdener Bürgermeister Horst Schiesgeries kommt vorbei, ein weiterer Kommunalpolitiker und ein Landkreis-Vertreter ebenso.

„Ich bin zufrieden“

Ziel von Elisabeth Grabowski war es an ihrem 100. Geburtstag, 103 Jahre alt zu werden, wie sie damals sagte. Dieser Wunsch wurde ihr mehr als erfüllt, sie zählt sogar schon ein Jahr mehr. „Jetzt habe ich kein Ziel mehr“, sagt sie. „Ich bin zufrieden, dass es so ist, wie es jetzt ist.“

