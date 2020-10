Leiferde

Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Meinersen am späten Freitagnachmittag. In der Straße „Unter den Eichen“ brannte in einer Halle auf einem Garagenhof ein Fahrzeug.

Zum Löschen des Fahrzeugs in der Halle mussten die Trupps unter schwerem Atemschutz vorgehen. Auf Grund der brennenden Kunststoffe wurde Schaummittel eingesetzt. Felix Brennecke, Leiferder Ortsbrandmeister und Einsatzleiter, ließ auch Teile der Dachkonstruktion mittels Einreißhaken öffnen, da durch die hochschlagenden Flammen auch Balken im Dach Feuer gefangen hatten und abgelöscht werden mussten.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Leiferde, Hillerse, Meinersen, Ahnsen und Dalldorf mit 50 Kameraden, sowie die Besatzung eines Rettungswagen vom DRK. Um kurz vor 19 Uhr wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch unklar.

