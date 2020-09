Müden

Immer wieder kam es vor der Aller-Oker-Grundschule zu gefährlichen Situationen vor und nach dem Unterricht. Eltern brachten ihre Sprösslinge mit dem Auto zur Schule, Busse fuhren vor. Fahrradfahrer und Fußgänger hatten in dieser chaotischen Situation oftmals schlechte Karten in puncto Sicherheit. Nach Ortsterminen und politischen Beratungen beantragte schließlich der Müdener Gemeinderat die Entwicklung eines Verkehrskonzeptes. Voraussetzung dabei: Vor der Schule sollte eine Begegnungszone geschaffen werden. Dieses Projekt ist jetzt nach dreieinhalbjähriger Planungs- und Bauzeit beendet, Bürgermeister Horst Schiesgeries weihte es im Beisein von Vertretern aus Politik, Verwaltung und Elternschaft ein. Anlass für 15 Schüler aus der Klasse 4a, sich zu bedanken – mit einer Tanz-Performance nach dem Song „Sowieso“ von Mark Forster und einem selbst gemalten Poster.

Fußgänger haben Vortritt vor Fahrzeugen

Mit den Worten „Laut Wikipedia sollen in einer Begegnungszone Fußgänger Vortritt vor Fahrzeugen haben“ begann Schiesgeries seine Begrüßungsrede. Er ließ die Entwicklung des Projektes Revue passieren. Nachdem es vor der Schule immer wieder zu gefährlichen Situationen für die Schüler gekommen war, sollten sinnvolle Möglichkeiten einer baulichen Veränderung gesucht werden mit dem Ziel, „das Verkehrsaufkommen vor der Schule deutlich zu reduzieren.“ Planungsziele, die letztlich auch umgesetzt wurden, waren und sind nun eine Hol- und Bringzone samt Parkraum in der Straße Am Sportplatz und der Neubau einer Gehwegverbindung zur Schule. Damit wird Schiesgeries zufolge das Verkehrsaufkommen vor der Aller-Oker-Schule in den Spitzenzeiten deutlich reduziert und die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder rückwärtig in die Schule zu bringen und abzuholen.

Anzeige

Grundschule Müden: Bilder wie dieses sollen dank der neuen Begegnungszone der Vergangenheit angehören. Quelle: Hilke Kottlick

Für die Begegnungszone sollte laut Schiesgeries auf ein „verträgliches Miteinander aller Verkehrsteilnehmer“ ebenso geachtet werden wie auf Barrierefreiheit. Weiterhin verwies er auf den Bau einer Bushaltestelle – als Projekt der Samtgemeinde Meinersen – mit Blindenleitsystem, einem Fahrgast-Informations-System und den Neubau eines Gehweges auf dem Gelände der Grundschule Müden. „Dadurch ist es den Schülern möglich, das hintere Schulgelände sicher zu erreichen.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

602 000 Euro: „Ich finde, das ist eine Hausnummer“

Der Bürgermeister nannte Zahlen und verwies dabei auch darauf, dass das Projekt gefördert wurde mit EU-Mitteln aus dem Dorferneuerungs-Programm. Letztlich nannte Schiesgeries als Gesamtinvestition für die Begegnungszone und die Bushaltestelle eine Summe in Höhe von 602 000 Euro – „Ich finde, das ist eine Hausnummer“, meinte er. Die Projekt-Förderung beläuft sich dem Bürgermeister dabei auf insgesamt 375 000 Euro, der Eigenanteil der Gemeinde Müden auf 227 000 Euro. Schiesgeries bedankte sich für die „Geduld der Anlieger und bei allen, die das Projekt begleitet haben“. Und als Bürgermeister stellte er abschließend fest, dass eigentlich ja „die gesamte Gemeinde Müden eine Begegnungszone ist“.

Lesen Sie auch

Investition in Höhe von 352 000 Euro Im Zuge der Einweihung der Begegnungszone vor der Grundschule Müden teilte Bürgermeister Horst Schiesgeries mit, dass der Ausbau der Bushaltestelle mit Landesmitteln und vom Regionalverband Braunschweig unterstützt wurde. Laut Schiesgeries betragen die Kosten für die Begegnungszone 352 000 Euro, die Förderung beläuft sich auf etwa 177 000 Euro, der Eigenanteil der Gemeinde Müden beträgt 175 000 Euro. Der Umbau der Bushaltestelle – ein Projekt der Samtgemeinde – schlug Schiesgeries zufolge mit 250 000 Euro zu Buche, die Förderung hier beträgt etwa 170 000 Euro, der Regionalverband unterstützte dieses Projekt dem Bürgermeister zufolge mit 28 000 Euro. „Die Verbesserung der Mobilität ist Ziel des Regionalverbands Großraum Braunschweig“, teilte im Anschluss Detlef Tanke als Vorsitzender der Behörde mit. Mit Blick auf die Förderung der Bushaltestelle vor der Grundschule Müden „steht bei mir eine Summe von 40 000 Euro“, sagte Tanke mit schmunzelndem Verweis auf Schiesgeries, der hier von 28 000 Euro Förderung gesprochen hatte. Tanke stellte außerdem fest, dass der Verband insgesamt eine Summe von 185 Millionen Euro Förderung bereit gestellt hat. Allein die Samtgemeinde Meinersen habe davon 140 000 Euro angefordert.

Von Hilke Kottlick